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航港局技佐收賄款發照 中檢今起訴5人 247人買照緩起訴
航港局前技佐宋立恒涉在任職期間，收受代辦業者匯款，違法發照給民眾，檢方陸續偵結起訴，其中涉犯貪汙、偽造文書判刑確定部分，台中高分院定應執行刑11年，台中地檢署今偵結，針對宋違法收賄鄭姓代辦業者等4人賄賂部分，依貪汙罪起訴宋等5人，其中宋犯行達438罪，另外買照的247位民眾，緩起訴處分。
起訴指出，鄭姓（77歲）、賴姓（62歲）、許姓（47歲）、黃姓（47歲）代辦業者，利用民眾因無暇參加遊艇或動力小船駕駛訓練及測驗，卻希望取得駕照的心態，向民眾收取每人4000元至3萬元的代辦費用，轉向時任航港局中部航務中心技佐宋立恒行賄。
鄭姓業者等人在扣除自身的不法報酬後，以每張駕照4000元至8000元不等代價，向宋立恒交付賄賂，由宋自2006年至2020年止，登入海運技術人員管理系統（MTnet），登載不實的駕駛執照核發或換發資訊，盜用「交通部」或「交通部航港局」鋼印章，在駕駛執照紙本上蓋用印戳，偽造遊艇或動力小船駕駛執照，再由鄭姓業者等4人轉交買照民眾，損害航港局管理遊艇與動力小船駕駛資格的正確性。
此案由台中地檢署檢察官何建寬，指揮中檢重案支援中心檢察事務官、調查局桃園市調查處、廉政署中調組等機關偵辦。
檢方認定宋等5人，涉犯公務員違背職務收受賄賂罪、非公務員對公務員違背職務交付賄賂罪、公務員登載不實準公文書罪、公務員假借職務上之權力故意犯偽造特種文書等罪，其中宋犯行達438罪，依法起訴，另外聲請沒收犯罪所得133萬3500元。
另外檢察官審酌，買照的247人因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行、深表悔悟，參酌刑法第57條所列事項及公共利益維護，認以緩起訴處分為適當，酌定3萬元至12萬元不等金額的緩起訴處分金，緩起訴處分金計1630萬元，依依職權陳送台中高分檢檢察長再議。
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