中監前科員收10萬紅包 讓吳健保獄中違法接見53次、吃特別餐

台南縣前議長吳健保（已歿）4年前在台中監獄服刑，服刑期間為請託台中監獄高姓戒護科員（已退休）關照，在高姓科員兒子結婚時，送上10萬元紅包，高得知後，違規讓吳電話接見53次，還二度提供吳健保「特別餐」，台中地檢署今偵結，依貪汙罪起訴高姓前科員。

起訴指出，高姓老翁（68歲）曾任台中監獄戒護科科員，目前已退休，在職時負責受刑人戒護、生活管理、行為考察等業務，而台南縣前議長吳健保在2020年3月至2024年5月間，在台中監獄服刑，高翁則主管吳健保的科員。

吳健保為了獲得獄中特殊待遇，透過友人請託高翁關照，在2020年7月間，吳健保得知高翁的二兒子要結婚，因此起意藉禮俗之名行賄。

台中監獄當時風聞，將有受刑人或出獄更生人，假藉高子婚宴，致贈高翁高額禮金，因此指派戒護科專員，約談、輔導高翁，提醒高翁身為教區科員，管理眾多收容人，兒子婚禮當日，如遇有人贈與高額禮金，應提高警覺，依公務員廉政倫理規範處理，高翁假意應允。

高翁次子婚宴在2021年3月27日舉辦，吳健保透過不知情的次子、友人前往婚宴，將10萬元紅包送至收禮處，高翁得知後，仍予收受賄款，而在吳健保服刑期間，違規安排吳健保電話接見53次，2度違規提供吳健保「特別餐」。