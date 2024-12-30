學不乖！甫出獄17天 男子掛假車牌街頭飛車躲警遭訴

新北市蘆洲一名胡姓男子甫因公共危險罪服刑2個月出獄，便於今年10月19日凌晨0時42分，騎著懸掛他人車牌的機車，因未戴安全帽遭警攔查，胡男卻加速逃逸，一路超速、逆向、蛇行、闖紅燈，還衝撞攔截警車。新北地檢署依刑法妨害公眾往來安全、駕駛動力交通工具妨害公務及毀損公物罪起訴，依累犯對他求處重刑。

起訴指出，胡男今年10月2日才剛剛服完2個月刑期出獄，僅17天又再犯。他案發當天於蘆洲三民路、永平街32巷口，懸掛假車牌騎機車載張姓友人上路，但2人均未戴安全帽，因此遭巡邏員警發發現，要求2人停車受檢。

胡男因擔心員警發現自己掛假車牌，竟加速逃逸，一路違規超速、逆向、蛇行、闖紅燈，嚴重影響用路人安全，員警則駕車使用警鳴器一路追趕，直到同日0日54分，才在蘆洲環堤大道、三民路口將2人攔下。