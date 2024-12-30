聽新聞
0:00 / 0:00
學不乖！甫出獄17天 男子掛假車牌街頭飛車躲警遭訴
新北市蘆洲一名胡姓男子甫因公共危險罪服刑2個月出獄，便於今年10月19日凌晨0時42分，騎著懸掛他人車牌的機車，因未戴安全帽遭警攔查，胡男卻加速逃逸，一路超速、逆向、蛇行、闖紅燈，還衝撞攔截警車。新北地檢署依刑法妨害公眾往來安全、駕駛動力交通工具妨害公務及毀損公物罪起訴，依累犯對他求處重刑。
起訴指出，胡男今年10月2日才剛剛服完2個月刑期出獄，僅17天又再犯。他案發當天於蘆洲三民路、永平街32巷口，懸掛假車牌騎機車載張姓友人上路，但2人均未戴安全帽，因此遭巡邏員警發發現，要求2人停車受檢。
胡男因擔心員警發現自己掛假車牌，竟加速逃逸，一路違規超速、逆向、蛇行、闖紅燈，嚴重影響用路人安全，員警則駕車使用警鳴器一路追趕，直到同日0日54分，才在蘆洲環堤大道、三民路口將2人攔下。
員警攔下胡男後，正欲下車查驗2人身分，不料此時胡男竟趁隙加速衝撞攔阻在前方的警車，造成警車車門凹陷、右後照鏡毀損，支援警力見狀立刻上前壓制，將胡男當場逮捕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言