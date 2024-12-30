快訊

改班機遇死劫！前東家起亞虎經理全家罹難 李多慧心痛發聲

美國前總統卡特去世…回憶中美斷交那一晚 影響了宋楚瑜與錢復的未來

濟州航空為何不學電影水面迫降？ 內行搖頭：生還率更低的最後選擇

聽新聞
0:00 / 0:00

名校碩士暈船SWAG早春女神遭疏遠 威脅要毀掉她「人身」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

橋頭地方法院。本報資料照片
橋頭地方法院。本報資料照片

在直播平台SWAG有「早春女神」稱號的陳姓女直播主，去年6月碰到李姓男子騷擾，李男質疑陳女有意疏遠，頻傳私訊「看是封鎖人快還是我做事快」，揚言要毀掉陳女「人身」，高雄地院審理後，依恐嚇罪判李男拘役45天，得易科罰金。

檢警調查，當時正就讀碩士研究所的李男，是陳女的長期粉絲，兩人還在IG上互加好友，李男則頻繁趁陳女直播時斗內，還一度大老遠北上想要與陳女碰上一面。

但李男頻繁現身騷擾，陳女只能報警，並依跟騷法向法院聲請保護令獲准，希望李男別再刻意接近騷擾她。李男質疑陳女刻意疏遠，去年6月間，以其他帳號傳訊息給陳女，恫嚇「看是封鎖人快還是我做事快」、「我隨便就能破壞你直播」、「妳的人生妳會自己負責很好，我也想看你的人身會變怎樣」。

陳女被李男訊息嚇到，擔心李男會找她麻煩，隨即跑到派出所報警，警方循線查緝李男到案。檢警偵辦時，李男辯稱，他說的破壞直播，是指去講陳女曾在其他平台直播，至於人身則是錯字，他要說的是「人生」，並不是要威脅她。

但檢方根據陳女聲請的保護令內容，認為李曾多次騷擾陳女，傳送的訊息確實帶有恐嚇意味，足以使陳女心生畏懼，因此不採信他說法，綜合事證後，依恐嚇罪嫌將李男起訴。

高雄地院審理時，李男以收到兵單服役，他喊冤稱，破壞直播是指他要去跟官方說陳女同時在兩個平台直播，已違反規定，且陳女還有傳送「來直播間戰哈哈哈」等文字給他，可見對方根本沒有害怕。

但法官認為，陳女平時靠粉絲丟禮物賺取報酬，若流言有氣氛不佳的言詞，確實會影響她的收入，李男所稱「破壞直播」一事，客觀上已有妨礙陳女在平台直播的意思，何況李男也無法舉證SWAG有禁止直播主在其他平台開台的規定，不採信李男說法。

法官綜合事證，李男所稱要破壞陳女直播，已達加害陳女財產之意，考量他在當兵，月薪僅6000元，判拘役45天，得易科罰金。可上訴。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

人生 恐嚇 直播主

延伸閱讀

Steam狐娘紳士《妖狐的深夜直播》與美豔妖狐線上公開補魔！

黑粉留言突然消失 關韶文竟開直播尋人

濟州航空空難全國哀悼7天 MBC宣告取消今晚「演技大賞」

直播張惠妹演唱會挨批 立委陳瑩致歉喊「阿妹我愛你」

相關新聞

無罪說太早！醫界最大貪汙案 林繼敏被控收賄25萬部分再發回更審

十多年前署立醫院爆大規模貪汙，檢方起訴前衛生署醫管會執行長黃焜璋和多名署立醫院高層，黃收賄250萬元護航廠商自訂規格，得...

鄭文燦涉貪再出庭 王牌律師團辯護：有違無罪推定原則

海基會前董事長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪汙案，11天前首度出庭時，鄭否認犯罪。桃園地院今進行第二次準備程序庭，鄭文燦...

學不乖！甫出獄17天 男子掛假車牌街頭飛車躲警遭訴

新北市蘆洲一名胡姓男子甫因公共危險罪服刑2個月出獄，便於今年10月19日凌晨0時42分，騎著懸掛他人車牌的機車，因未戴安...

名校碩士暈船SWAG早春女神遭疏遠 威脅要毀掉她「人身」

在直播平台SWAG有「早春女神」稱號的陳姓女直播主，去年6月碰到李姓男子騷擾，李男質疑陳女有意疏遠，頻傳私訊「看是封鎖人...

高雄挺韓大將鄭東元被控辦餐會賄選 一、二審均判無罪

2022年獲國民黨提名參選高雄市議員第二選區的候選人鄭東元，選前在海鮮餐廳席開19桌辦問政說明會造勢，遭檢舉涉嫌賄選，但...

被告摔麥克風、拒絕開庭「相嘟ㄟ丟」 當庭辱罵法官髒話

陳姓男子今年9月間在台北地方法院姚姓法官開庭期間，涉不滿法官當庭裁定，摔麥克風、拒絕開庭，遭警告命令1次後，當庭無端稱「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。