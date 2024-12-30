名校碩士暈船SWAG早春女神遭疏遠 威脅要毀掉她「人身」

橋頭地方法院。本報資料照片

在直播平台SWAG有「早春女神」稱號的陳姓女直播主，去年6月碰到李姓男子騷擾，李男質疑陳女有意疏遠，頻傳私訊「看是封鎖人快還是我做事快」，揚言要毀掉陳女「人身」，高雄地院審理後，依恐嚇罪判李男拘役45天，得易科罰金。

檢警調查，當時正就讀碩士研究所的李男，是陳女的長期粉絲，兩人還在IG上互加好友，李男則頻繁趁陳女直播時斗內，還一度大老遠北上想要與陳女碰上一面。

但李男頻繁現身騷擾，陳女只能報警，並依跟騷法向法院聲請保護令獲准，希望李男別再刻意接近騷擾她。李男質疑陳女刻意疏遠，去年6月間，以其他帳號傳訊息給陳女，恫嚇「看是封鎖人快還是我做事快」、「我隨便就能破壞你直播」、「妳的人生妳會自己負責很好，我也想看你的人身會變怎樣」。

陳女被李男訊息嚇到，擔心李男會找她麻煩，隨即跑到派出所報警，警方循線查緝李男到案。檢警偵辦時，李男辯稱，他說的破壞直播，是指去講陳女曾在其他平台直播，至於人身則是錯字，他要說的是「人生」，並不是要威脅她。

但檢方根據陳女聲請的保護令內容，認為李曾多次騷擾陳女，傳送的訊息確實帶有恐嚇意味，足以使陳女心生畏懼，因此不採信他說法，綜合事證後，依恐嚇罪嫌將李男起訴。

高雄地院審理時，李男以收到兵單服役，他喊冤稱，破壞直播是指他要去跟官方說陳女同時在兩個平台直播，已違反規定，且陳女還有傳送「來直播間戰哈哈哈」等文字給他，可見對方根本沒有害怕。

但法官認為，陳女平時靠粉絲丟禮物賺取報酬，若流言有氣氛不佳的言詞，確實會影響她的收入，李男所稱「破壞直播」一事，客觀上已有妨礙陳女在平台直播的意思，何況李男也無法舉證SWAG有禁止直播主在其他平台開台的規定，不採信李男說法。