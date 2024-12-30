高雄挺韓大將鄭東元被控辦餐會賄選 一、二審均判無罪

2022年獲國民黨提名參選高雄市議員第二選區的候選人鄭東元，選前在海鮮餐廳席開19桌辦問政說明會造勢，遭檢舉涉嫌賄選，但一審橋頭地院審理時，法官認為出席者很多並非選區選民，判鄭東元無罪及萬姓、白姓競選幹部無罪，檢方不服上訴，高雄高分院採認一審見解，維持鄭等人無罪。

鄭東元為立法院長韓國瑜當選高雄市長時的挺韓大將，前年地方大選獲得國民黨提名，參選高雄市第二選區（永安區、梓官區、岡山區、橋頭區、彌陀區、湖內區、茄萣區、路竹區）市議員。

前年8月26日傍晚，鄭東元被控利用所屬金蘭兄弟會聚會，在高市茄定區一家海鮮餐廳席開19桌，以「柯志恩市長與市政顧問鄭東元問政說明會」名目造勢。

每桌餐費4500 元，席間有人高喊「鄭東元、凍蒜」、「凍蒜、凍蒜」等口號，鄭男也與助選團隊逐桌拜票，請求選民投票支持，橋頭地檢署接獲檢舉後展開蒐證，鄭東元即萬姓、白姓競選幹部均被橋頭地檢署依違反選罷法起訴。

但橋頭地院審理認為，當天宴請人數約200人，但實際到場該選區有投票權的選民僅17人，多數非該選區選民，平均每人用餐費用約450元，就一般社會認知，是否因此影響投票行為難做認定，認定賄選證據不足，判鄭等3人無罪。

檢方不服判決上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為，參與餐敘者，有為聆聽柯志恩講述市政願景、有應友人邀約前往聚餐、有欲將自己先前繳納的高雄市政顧問團經費用畢而到場，與會原因顯與鄭東元參選造勢活動無關。