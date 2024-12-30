被告摔麥克風、拒絕開庭「相嘟ㄟ丟」 當庭辱罵法官髒話

陳姓男子今年9月間在台北地方法院姚姓法官開庭期間，涉不滿法官當庭裁定，摔麥克風、拒絕開庭，遭警告命令1次後，當庭無端稱「相嘟ㄟ丟（閩南語）」，又在遭當庭逮捕時辱罵髒話。台北地檢署偵結依侮辱公務員、違反維持法庭秩序命令罪，聲請簡易判決處刑。

今年9月12日下午3時許，北院姚姓法官開庭審理陳男案件，陳男稱自己罹患罹患蜂窩性組織炎，其是臨時被叫出來開庭，法官說可以選任辯護人，但又不等他選任律師。姚姓法官諭知，此案並非強制辯護案件，被告在偵查、起訴歷程，已有充分時間選任辯護人，但庭期前才與律師律見，且當表示有另選任辯護人，認為無等候辯護人之必要。

陳男聽聞摔麥克風表示「法官，法官，不是這樣子。不是這樣吧。」法官即再諭知「訴訟程序進行中之裁定，不得抗告」。陳男在開庭期間和檢察官發生爭執，法官依法院組織法認定陳男擾亂法庭秩序，依法發警告命令1次，並諭知陳男目前身體狀況、講話語氣，並沒有無法開庭的情況。

陳男說，「我已經說我人不舒服，我也有請律師。我現在人不舒服。我不想回答。相嘟ㄟ丟（閩南語）」

當日開庭進行訊問證人程序時，被告起稱異議，主張檢察官誘導，檢察官表示僅為使告訴人敘述受詐騙過程，法官諭知因證人已回答，異議逾期後，陳男旋即捶桌。陳男涉妨害法院執行職務，遭姚姓法官當庭逮捕，陳男在公開法庭上說，「你要當庭逮捕我，糙你媽」辱罵法官影響法庭秩序。