快訊

2025有6大連假！過年狂放9天 自放「5個9連休」請假攻略圖表必看

赴泰慶祝80大壽返國搭上濟州航空死亡航班 南韓一家9口全罹難

半導體風雲／因應川普2.0 台積電高階人事做了哪些調整

聽新聞
0:00 / 0:00

被告摔麥克風、拒絕開庭「相嘟ㄟ丟」 當庭辱罵法官髒話

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓男子今年9月間在台北地方法院姚姓法官開庭期間，涉不滿法官當庭裁定，摔麥克風、拒絕開庭，遭警告命令1次後，當庭無端稱「相嘟ㄟ丟（閩南語）」，又在遭當庭逮捕時辱罵髒話。台北地檢署偵結依侮辱公務員、違反維持法庭秩序命令罪，聲請簡易判決處刑。

今年9月12日下午3時許，北院姚姓法官開庭審理陳男案件，陳男稱自己罹患罹患蜂窩性組織炎，其是臨時被叫出來開庭，法官說可以選任辯護人，但又不等他選任律師。姚姓法官諭知，此案並非強制辯護案件，被告在偵查、起訴歷程，已有充分時間選任辯護人，但庭期前才與律師律見，且當表示有另選任辯護人，認為無等候辯護人之必要。

陳男聽聞摔麥克風表示「法官，法官，不是這樣子。不是這樣吧。」法官即再諭知「訴訟程序進行中之裁定，不得抗告」。陳男在開庭期間和檢察官發生爭執，法官依法院組織法認定陳男擾亂法庭秩序，依法發警告命令1次，並諭知陳男目前身體狀況、講話語氣，並沒有無法開庭的情況。

陳男說，「我已經說我人不舒服，我也有請律師。我現在人不舒服。我不想回答。相嘟ㄟ丟（閩南語）」

當日開庭進行訊問證人程序時，被告起稱異議，主張檢察官誘導，檢察官表示僅為使告訴人敘述受詐騙過程，法官諭知因證人已回答，異議逾期後，陳男旋即捶桌。陳男涉妨害法院執行職務，遭姚姓法官當庭逮捕，陳男在公開法庭上說，「你要當庭逮捕我，糙你媽」辱罵法官影響法庭秩序。

北檢認定，陳男涉犯侮辱公務員及法院組織法第95條「違反維持法庭秩序命令」等罪，聲請簡易判決處刑。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

律師 檢察官 閩南語

延伸閱讀

沈慶京「經濟力」佳北院裁定1億交保 天亮籌到錢律師領繳款單

郭富城台上流血原因曝光！經紀人證實受傷

要唱功有顏值？張員瑛「疑似對嘴被抓包」 秒裝鎮定台風超穩

詭異！公務員之死 記者問「誰包庇」麥克風竟爆音 北分署飄燒金紙味

相關新聞

無罪說太早！醫界最大貪汙案 林繼敏被控收賄25萬部分再發回更審

十多年前署立醫院爆大規模貪汙，檢方起訴前衛生署醫管會執行長黃焜璋和多名署立醫院高層，黃收賄250萬元護航廠商自訂規格，得...

鄭文燦涉貪再出庭 王牌律師團辯護：有違無罪推定原則

海基會前董事長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪汙案，11天前首度出庭時，鄭否認犯罪。桃園地院今進行第二次準備程序庭，鄭文燦...

高雄挺韓大將鄭東元被控辦餐會賄選 一、二審均判無罪

2022年獲國民黨提名參選高雄市議員第二選區的候選人鄭東元，選前在海鮮餐廳席開19桌辦問政說明會造勢，遭檢舉涉嫌賄選，但...

被告摔麥克風、拒絕開庭「相嘟ㄟ丟」 當庭辱罵法官髒話

陳姓男子今年9月間在台北地方法院姚姓法官開庭期間，涉不滿法官當庭裁定，摔麥克風、拒絕開庭，遭警告命令1次後，當庭無端稱「...

鄭文燦涉貪出庭 律師團批檢方：混淆事實「非常不專業」

海基會前董事長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪汙案，11天前首度出庭時，鄭否認犯罪。桃園地院今進行第二次準備程序庭，鄭文燦...

質疑司法不公拿石頭丟地檢署 高雄男1理由判無罪

高雄李姓男子抗議司法不公，去年8月12日上午跑到高雄地檢署第二辦公室，拿石頭朝二辦大門砸去，造成玻璃碎裂後，又跑到法院，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。