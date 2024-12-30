鄭文燦涉貪出庭 律師團批檢方：混淆事實「非常不專業」

海基會前董事長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪汙案，11天前首度出庭時，鄭否認犯罪。桃園地院今進行第二次準備程序庭，鄭文燦律師團認為檢方皆依照個人臆測或主觀判斷，混淆事實的客觀性來辦案，是非常不專業的表現。

鄭文燦王牌律師團今陳述，檢方在起訴內容中未具體說明刑求具體內容、時間及地點為何，也沒有提出實質憑據，有違無罪推定原則；並同前一次開庭再度強調行賄方和鄭文燦全程並無達成任何合意，而檢方起訴內容對於都市計畫流程有嚴重誤解。

律師團說明，公訴人起訴主張被告與行賄人間存在的職務上行為之對價關係，自始客觀不存在。鄭文燦在本案中並無受賄犯意，也無收賄行為，更無所謂配合的職務上行為。

檢察官採信證詞有所偏頗，約談幾十人包含公務人員，僅採信詐欺犯廖家父子及部分不利鄭文燦的證詞，完全不提超過九成五以上對鄭市長有利的證詞，可見檢察官已有個人定見，並非依照事實辦案。