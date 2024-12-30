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質疑司法不公拿石頭丟地檢署 高雄男1理由判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄李姓男子抗議司法不公，去年8月12日上午跑到高雄地檢署第二辦公室，拿石頭朝二辦大門砸去，造成玻璃碎裂後，又跑到法院，對著值班法警叫囂，挑戰高雄法院、地檢署，李男遭逮後被檢方聲押獲准，高雄高分院審理後，合議庭認為李並無加害他人之意，判決無罪確定。

檢警調查，李男他提告案件被檢方簽結，抑鬱多年後，去年8月12日上午跑到雄檢二辦叫囂，由於當天正值假日，二辦沒有法警、保全在場，隨即拿起一顆拳頭大小的石頭，砸碎二辦大門玻璃。

沒料李男砸碎玻璃後還無法解悶，又衝到鄰近的高雄地院，見法警室有法警值班，隨即對著法警叫囂「為什麼我案子都沒下文」，還企圖拿石頭砸玻璃，隨後並將石頭放在桌上，稱「這顆石頭留著你留念」。

因假日法警室值班人力少，法警馬上通報轄區新興警分局，警方到場後將李男壓制，依恐嚇、毀損公物等罪送辦，李遭壓制時仍憤憤不平，整個過程全被法院監視器拍下，轄區新興分局長陳志榮擔心李男再生事端，當天還親自指揮調度警力。

李男因居無定所，當時檢察官訊問後，檢方認為李有逃亡之虞，且恐會反覆實施犯罪，訊後依毀損公物、恐嚇等罪聲押，法院審理後，裁定李男收押。

高雄高分院審理後，法官認為李男長期罹患思覺失調症，以致基本認知功能有障礙，受到妄想影響認為自己被一個名為「單位」的國家機密組織監視並控制，當天應是受妄想影響導致申告案件無下文才會朝雄檢二辦丟石頭。

合議庭認定，李男在雄檢二辦、雄院叫囂，主要是抱怨國家司法體制未能及時處理自身問題，另將石頭留置現場並表示明天再來等語，並無加害法警生命、身體、自由、名譽、財產之故意，基於「罪證有疑、利於被告」原則，判決李男無罪確定。

李姓男子周末拿石頭砸毀高雄地檢署大門，被法院判決無罪確定。本報資料照片
李姓男子周末拿石頭砸毀高雄地檢署大門，被法院判決無罪確定。本報資料照片

司法 妄想 恐嚇

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