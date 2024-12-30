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鄭文燦涉貪再出庭 王牌律師團辯護：有違無罪推定原則

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪汙案，11天前首度出庭時，鄭否認犯罪。桃園地院今進行第二次準備程序庭，鄭文燦律師團認為檢方在起訴內容中未具體說明刑求具體內容、時間及地點等，也未提出憑據，有違無罪推定原則。

鄭文燦今天上午搭乘黑色休旅車，穿著和上回一樣的黑色外套、長褲、鞋子，戴著口罩，於8點58分抵達桃園地院門口，自行開車門下車，對於媒體詢問「會不會認為司法不公？」等問題未回應。

桃園地院今天針對鄭收賄的部分進行第二次準備程序庭，檢方針對起訴書內容犯罪事實一部分，有關鄭文燦涉犯職務上收受賄賂罪，如同起訴書所載，鄭文燦則表示答辯如同前一次準備庭內容。

鄭文燦王牌律師團則為其辯護，檢方在起訴內容中未具體說明刑求具體內容、時間及地點為何，也沒有提出實質憑據，有違無罪推定原則；並同前一次開庭再度強調行賄方和鄭文燦全程並無達成任何合意，而檢方起訴內容對於都市計畫流程有嚴重誤解。

鄭文燦被控在桃園市長任內，涉入華亞科技園區土地開發弊案，收賄500萬元，歷經地院2度交保、檢方2度抗告，7月11日被裁定羈押禁見，8月遭到檢方起訴，全案進入司法審理，已有部分被告坦承犯行，鄭在本月19日首次出庭做無罪答辯，主張未有行收賄合意，對於被控貪汙深感「委屈」。

海基會前董事長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪汙案，桃園地院今天針對鄭收賄的部分進行第二次準備程序庭。記者周嘉茹／攝影
海基會前董事長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪汙案，桃園地院今天針對鄭收賄的部分進行第二次準備程序庭。記者周嘉茹／攝影

收賄 桃園地院 鄭文燦

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