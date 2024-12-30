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鄭文燦涉貪二次出庭 提早半小時抵達不發一語

聯合報／ 記者朱冠諭周嘉茹陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪汙案，11天前首度出庭時，鄭否認犯罪。桃園地院今天針對鄭收賄的部分進行第二次準備程序庭，對於媒體詢問「會不會認為司法不公？」等問題，他都沒有回應，直接進入地院報到出庭。

鄭文燦今天上午搭乘黑色休旅車，穿著和上回一樣的黑色外套、長褲、鞋子，戴著口罩，於8點58分抵達桃園地院門口，自行開車門下車，未回應媒體提問。

鄭文燦被控在桃園市長任內，涉入華亞科技園區土地開發弊案，收賄500萬元，歷經地院2度交保、檢方2度抗告，7月11日被裁定羈押禁見，8月遭到檢方起訴，全案進入司法審理，已有部分被告坦承犯行。

鄭19日在王牌律師團陪同下第一次出庭做無罪答辯，主張未有行收賄合意，隔天才發現手提袋，更沒打開來看，指檢方起訴內容多處錯誤連結。對於被控貪汙，他表示愧對家人，也深感「委屈」。

海基會前董事長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪汙案，桃園地院今天針對鄭收賄的部分進行第二次準備程序庭，對於媒體詢問，都沒有回應。記者周嘉茹／攝影
海基會前董事長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪汙案，桃園地院今天針對鄭收賄的部分進行第二次準備程序庭，對於媒體詢問，都沒有回應。記者周嘉茹／攝影
海基會前董事長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪汙案，桃園地院今天針對鄭收賄的部分進行第二次準備程序庭，對於媒體詢問，都沒有回應。記者周嘉茹／攝影
海基會前董事長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪汙案，桃園地院今天針對鄭收賄的部分進行第二次準備程序庭，對於媒體詢問，都沒有回應。記者周嘉茹／攝影

收賄 桃園地院 鄭文燦

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