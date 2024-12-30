鄭文燦涉貪二次出庭 提早半小時抵達不發一語

海基會前董事長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪汙案，11天前首度出庭時，鄭否認犯罪。桃園地院今天針對鄭收賄的部分進行第二次準備程序庭，對於媒體詢問「會不會認為司法不公？」等問題，他都沒有回應，直接進入地院報到出庭。

鄭文燦今天上午搭乘黑色休旅車，穿著和上回一樣的黑色外套、長褲、鞋子，戴著口罩，於8點58分抵達桃園地院門口，自行開車門下車，未回應媒體提問。

鄭文燦被控在桃園市長任內，涉入華亞科技園區土地開發弊案，收賄500萬元，歷經地院2度交保、檢方2度抗告，7月11日被裁定羈押禁見，8月遭到檢方起訴，全案進入司法審理，已有部分被告坦承犯行。