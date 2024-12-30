500萬關鍵3時間點 廖家父子、鄭文燦說法矛盾一次看

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收受500萬元賄款，遭桃園地檢署依貪汙等罪起訴並求刑12年，由於廖家父子緊咬將錢送進官邸，500萬成行、收賄主要關鍵，賄款以紙鈔帶或橡皮筋綑綁方式也成有力證據，但送、收、還有3個時間點，廖家父子與鄭文燦說法兜不攏且矛盾。

2017年9月14日晚間10點：

起訴指出，廖家父子供稱，父子倆一同步入官邸，待鄭返回，3人在官邸會客室簡短閒談後，廖俊松當鄭面將裝有500萬元現金的黑色手提袋，置放在會客室茶桌下，以口型及手勢比劃「5」示意，做為協助9.12公頃土地變更以自辦市地重劃的對價，鄭以台語回覆「知、知、知」。

鄭文燦還原稱，當晚只見廖俊松獨自1人在會客室內，並沒有看到廖的小兒子廖力廷，由於時間已晚，聽廖自稱代表台塑，以及與台塑集團關係良好等吹噓說詞後，藉故前場餐會活動想上廁所為由送客，廖俊松離開時並未交付提袋，也沒向他比手勢，而他是隔天一早在會客室桌腳發現那個提袋，「沒打開看，但心裡有猜想」由於前一晚僅有廖來訪，事後向廖查證又怕與廖有「事尾」，請對方盡快取回未果，才轉而聯絡其子返還。

2018年5月21日晚間11點：

起訴指出，廖力廷受楊兆麟指示，5月11日到市府代楊向鄭文燦表達以600萬元政治獻金支持連任，鄭當時透露「廖俊松遭監聽」，廖俊松得知，隔天立刻換手機門號，鄭於21日晚間親自前往廖力廷位於北市泉州街的住處拿取600萬元。

鄭文燦表示，因為廖俊松一直沒取走留在官邸的提袋，才轉而聯絡其子廖力廷，趁著當晚到台北參加活動，會後到廖力廷泉州街住處爬上樓返還。若他早就知道監聽還看過譯文，理應知道連廖力廷也是被監聽對象，怎還會以自己的手機直接與廖力廷聯絡見面？還收受600萬政治獻金？這各說法不合社會常理。

2018年8月13日晚間11點：

起訴指出，鄭文燦遭楊、侯等質疑「拿錢不辦事」，廖俊松要小兒子去找鄭探詢進度，廖力廷打聽鄭當晚行程去堵他，鄭因得知有監聽而不安，且廖力廷竟還追蹤他，到場堵他追問後續進度，決議退款，邀廖力廷到官邸，拿出後背包、手提袋各裝有以橡皮筋綑綁的500萬賄款及600萬政治獻金的現鈔退還，廖力廷收款後次日轉交給廖俊松。