鄭文燦涉貪今將再次出庭 檢辯攻防戰上場

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院今天針對鄭收賄的部分進行第二次準備程序庭，11天前首度出庭時，鄭否認犯罪，對檢方指控以20點5699字答辯予以反擊，盼法院還他清白；辯護人質疑檢方以A案辦B案，監聽譯文是否有證據力，待合議庭評議結果。

首次庭訊，鄭文燦於陳述意見時，認為「檢察官對於國家重大建設計畫核定的緣由及效力、認定有所誤解」在備妥答辯理由中，花相當大篇幅說明整個開發案的來龍去脈，針對9.12公頃土地部分，表示華亞重劃會早於2011年7月取得內政部准予個案變更，並取得自辦市地重劃申請資格，廖俊松於2020年2月間是直接向內政部營建署城鄉分署提出都市計畫變更申請案，可見那塊地是否能自辦市地重劃，權責單位為內政部而非桃市府；至於工五擴大案41公頃土地部分，桃市府與營建署於2017年8月2日會商時，決議採區段徵收。

在鄭文燦花1小時答辯後，法官確認爭點時，除釐清市府為此開發案召開7場專案會議，及相關發文是否與收受500萬賄賂有對價關係外，也針對2017年9月14日廖俊松父子送賄款的「官邸事件」等時間點進行詢問，庭訊近3小時，檢辯備妥應戰的簡報仍無法上場，雙方同意留待今日再戰，法官諭知，檢辯雙方本月30日（今天）庭訊時，針對起訴的範圍、主張及答辯方向進行陳述。