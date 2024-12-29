北檢柯文哲案4人抗告成功發回　北院預計下午3點開庭

台北地檢署上周依貪汙圖利、收賄等罪起訴民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金等四大案，移審後台北地方法院裁定將羈押中5名被告全交保，檢方立刻對其中柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人提起抗告，台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原裁定，發回北院更裁。

稍早，北院剛收到高院發回更裁卷宗，預計下午3點由審判長江俊彥在第七法庭訊問柯文哲，法官許芳瑜在第一法庭訊問應曉薇、沈慶京，法官楊世賢法官在第十七法庭訊問李文宗，目前持續與辯護人及被告聯繫中。

重開羈押庭的結果，則可能分為重新羈押、加重保金或增加電子腳鐐，或維持原裁定。

高院撤銷發回的4理由，分別是柯、應、沈、李4人均涉犯重罪，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，但原裁定對於被告4人無羈押必要性部分，未就其衡量事項為必要說明；且未具體說明何以具保等手段，即可防免被告4人逃亡？理由並無不完備；又原具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？也未見原裁定妥適說明。

另外，被告應曉薇除中華民國護照外，尚持有另一外國護照，原裁定漏未審酌此項攸關逃亡與否之重要事實，並不恰當。因此檢察官提起抗告有理，故撤銷原裁定並發回原審法院更裁。