快訊

MLB／連生小孩都有緣！大谷、賈吉第一胎同年報到 球迷：永遠的宿敵

有家族癌症病史，為什麼醫師不讓我自費檢查？跟1原因有關

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭女外遇人夫為他懷孕…元配求償百萬 大頭照成關鍵

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭方姓女子在交友網站認識呂姓男子，交往乃至懷孕，沒有將孩子生下來，2人對話也被呂男的妻子楊姓女子發現。楊女向方女求償百萬，方女辯稱，以為呂男已經和元配離婚；法院勘驗呂男大頭照，正是呂、楊的結婚照，判方女賠償12萬元。

判決書指出，楊女和呂男2019年結婚，育有未成年子女，未離婚；楊女2023年6月間無意看到丈夫手機，跳出不明女子傳LINE訊息互道早安，心生懷疑，質問呂男是怎麼回事；呂男表示是2023年2、3月間在交友網站認識的方女，承諾不會再聯繫。

楊女傳訊息告知方女，呂男是有夫之婦，請對方自重，然而2023年12月再次發現，丈夫仍與方女保持聯繫，經過抽絲剝繭，確認從2月到12月底2人持續交往，多次發生性關係，方女甚至因此懷孕、墮胎。楊女主張方故意侵害配偶權，求償100萬元。

方女辯稱，的確和呂男在交友網站認識，但呂一開始說和元配感情不睦已經離婚，她信以為真才交往；2023年6月接到楊女訊息後，方女本決定不再聯繫呂男，但後續發現自己懷孕，之後又經歷流產，身心痛苦才傳訊息和呂男訴苦，呂男則要求恢復聯絡。

方女表示，自己數度勸呂男回歸家庭不要再有聯繫，2023年12月底也和楊女約在某座寺廟對談，達成和解，只要不再聯繫呂男，楊女就不提告也不索賠；她並非故意侵害配偶權，且已和對方和解，即使要陪，100萬元未免過高。

法官勘驗通訊紀錄等證據，發現呂男的LINE大頭照是他和楊女身穿結婚禮服的婚宴照片，足見並未刻意隱瞞已婚；呂男如果離婚想要尋找新的親密關係，也不可能使用與前任的結婚照，方女更從未詢問該結婚照，她辯稱「以為呂已經離婚」有悖常情。

法官也勘驗方、楊2人在寺廟的對話錄音，認為楊女僅要求方女不要再介入婚姻，並未承諾不提告或不索賠；考量楊女年收超過百萬元，方女月入僅3萬元還要扶養家人，求償100萬元過高，判決方女賠償楊女12萬元、負擔12%訴訟費用，其餘訴訟費用由楊女負擔。

宜蘭方姓女子外遇呂姓人夫，元配求償百萬元，方女辯稱不知呂已婚，法院發現呂男的大頭照根本是婚禮照片，判方女賠償12萬元。本報資料照
宜蘭方姓女子外遇呂姓人夫，元配求償百萬元，方女辯稱不知呂已婚，法院發現呂男的大頭照根本是婚禮照片，判方女賠償12萬元。本報資料照

結婚 網站 離婚

延伸閱讀

趙薇驚爆恢單3年！前夫外遇生子拒離婚　斬渣男過程曝

趙薇離婚切割黃有龍！粉絲敲碗回歸　心疼她被牽連多年：早該發聲明

遭控曖昧簡訊破千則…家庭教師偷吃大20歲人夫 多次車震判賠25萬

宜蘭溪北地區首座寵物公園在員山 大小犬分區顧安全

相關新聞

宜蘭女外遇人夫為他懷孕…元配求償百萬 大頭照成關鍵

宜蘭方姓女子在交友網站認識呂姓男子，交往乃至懷孕，沒有將孩子生下來，2人對話也被呂男的妻子楊姓女子發現。楊女向方女求償百...

北檢柯文哲案4人抗告成功發回　北院預計下午3點開庭

台北地檢署上周依貪汙圖利、收賄等罪起訴民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金等四大案，移審後台北地方法院裁定將羈押中5名被...

夜店男違規穿越馬路被機車撞 騎士非肇事主因卻判更重

顏男騎機車撞傷步行過馬路的劉姓男子，兩人都受傷，互控對方過失傷害罪。法官審理後，認為劉男未走斑馬線是肇事主因，顏男未注意...

台中流出4千瓶假酒 農會也受害

林姓男子自化工行買食用酒精、香料摻混，再四處搜集空瓶填裝，假冒皇家禮炮、麥卡倫及約翰走路等高價酒販售，八年前因為工廠失火...

高雄85大樓大掃黃 應召站情侶判刑

高雄最高大樓八五大樓暗藏「一樓一鳳」色情交易，遭批淪為「台灣性專區炮房大樓」，去年市府大力整頓，查獲鄭姓男子與女友設色情...

違規1年多才收罰單 騎士以為詐騙

桃園市桃林鐵路自行車步道常有汽機車亂闖，市府前年底祭出科技執法，但罰單寄送拖太久被詬病，近日有機車騎士收到1年多前的違規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。