夜店男違規穿越馬路被機車撞 騎士非肇事主因卻判更重

顏男騎機車撞傷步行過馬路的劉姓男子，兩人都受傷，互控對方過失傷害罪。法官審理後，認為劉男未走斑馬線是肇事主因，顏男未注意車前狀況是次因，審酌雙方生活情狀及傷勢，依過失傷害罪判顏男拘役50天、劉男拘易30天，均得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，31歲顏男去年10月22日凌晨2時左右，騎普通重型機車沿基隆市愛三路，行駛右二車道往田寮河富狗橋方向行駛時，20歲劉男未行走行人穿越道，從愛三路左側向右側穿越道路時，被顏男騎車撞上。

事故發生後，顏男人車倒地，右側肩膀挫傷。劉男遭機車撞擊倒地，送醫檢查發現脾臟撕裂傷、右股骨骨折及多處擦挫傷。兩人互控傷害，基隆地檢署檢察官偵查後，依過失傷害罪起訴兩人。

基隆地方法院審理後指出，會發生這起車禍，劉男穿越道路未行走行人穿越道為主因，顏男騎機車未注意車前狀況為次因。兩人事後都坦承要負肇事責任，但因雙方主張的和解條件差距過大，未能達成和解，互相賠償彼此損害。