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違規1年多才收罰單 騎士以為詐騙

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

簡姓男子去年8月騎機車誤闖桃林鐵路自行車道被科技執法設備取締，但1年後才收到罰單，繳費期限還過期，不禁質疑效力，也擔心莫名其妙被加重罰款。記者陳俊智／翻攝
簡姓男子去年8月騎機車誤闖桃林鐵路自行車道被科技執法設備取締，但1年後才收到罰單，繳費期限還過期，不禁質疑效力，也擔心莫名其妙被加重罰款。記者陳俊智／翻攝
桃園市桃林鐵路自行車步道常有汽機車亂闖，市府前年底祭出科技執法，但罰單寄送拖太久被詬病，近日有機車騎士收到1年多前的違規罰單，繳費期限只到今年4月，早就逾期，民代呼籲改善。工務局長汪在宙則說，執法設備已連線監理系統，開罰速度改善中。

「剛收到裁處書時，以為遇到詐騙集團！」簡姓男子表示，市府處罰他去年8月6日違規，罰單是今年2月23日開立、27日發文寄送，但他直到本月18日才收到，從違規到收到通知過了16個月。他向工務局求證，回覆說監理站給錯地址、公文被退，以人工查詢正確地址與重寄花不少時間，有問題可以申訴。

簡男質疑該罰單效力，而且拖了1年多，就算當初有特別原因，現在想要申訴，也不知道去哪裡找證據；罰單的繳款期限是4月15日，但他在12月底收到罰單，繳費條碼早失效，得跑指定銀行繳納，很不方便，也擔心逾期會加重處分。

桃園市議員李宗豪表示，過去有其他民眾陳情工務局開罰時間拖太久，根本不知道自己違規，甚至一次收到多張罰單，拖延1年多才收到罰單，實在「有點誇張」；違規是事實，但工務局處理也不該慢吞吞，逾期罰單應重開，免得徒增困擾。

工務局表示，桃林鐵路2022年底實施科技執法，剛上路時，每月取締件數破百，當時未與監理單位連線，每件都得人工發函查詢車主資料，公文往返動輒1個多月，又只有1人處理，確實會塞車；依法告發與裁處違規2年內都具效力，自治條例未訂定滯納金，罰金不會加重。

汪在宙表示，若違規屬實，裁罰依法有據，科技執法系統因後端人工作業塞車，去年底連線監理系統後，罰單多半1個多月就會寄出，為何會拖1年多？需要調查；工務局補充，該罰單逾期，將重新開立。

塞車 科技執法 罰單

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