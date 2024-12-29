台中流出4千瓶假酒 農會也受害

林姓男子自化工行買食用酒精、香料摻混，再四處搜集空瓶填裝，假冒皇家禮炮、麥卡倫及約翰走路等高價酒販售，八年前因為工廠失火被查獲賣假酒，詎料緩刑期間繼續販賣，假酒流入中部酒店、小吃攤，連農會也受害，這次被查獲假酒逾四千瓶，法院近日依組織罪，判林男二年徒刑。

據調查，林男是地下酒廠負責人，二○一六年指示員工仿冒約翰走路 、麥卡倫、蘇格登、格蘭利威及仕高利達等假酒，同年六月假酒工廠失火意外曝光，獲判緩刑五年。

沒想到林男重操舊業，指示五名同夥從台中各地收集使用完畢的空酒瓶、紙箱，再自大陸進口洋酒瓶蓋封膜、仿冒標籤，以及各類進口威士忌酒品瓶外貼紙，並從不明來源處購入威士忌原酒、生產工具。

檢警查出，林男二○二一至二○二三年間，透過下屬承租三處假酒工廠，指導黃姓等六名共犯拿原酒摻混香料、酒精、焦糖色素等，調製成酒精濃度相當的假酒，再分裝入回收來的空酒瓶內封膜。

檢警發現，林男偽造大摩、蘇格登、約翰走路、皇家禮炮假標籤、打印製造日期裝箱後，賣給地下酒行、酒店，店家明知是假酒仍然進貨，再以每瓶九百至三千四百元賣給消費者飲用，連台中市外埔區農會也受害，檢警共查扣超過四千瓶假酒，尚未填裝的空瓶有上萬支。

台中地院審理時，林男及十七名共犯坦承犯行，外埔區農會也作證買到假酒，僅賣酒精的林姓化工行老闆否認。

法官認為，林男發起販賣假酒集團，共犯侵害商標、破壞主管機關對食安管理權，又售出假酒危害民生，考量林男曾因製造假酒被查獲，這次緩刑期間內再犯，依發起組織罪判刑二年，其餘十八人依販賣攙偽食品罪判處四至六月徒刑。

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