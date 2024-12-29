聽新聞
0:00 / 0:00

高雄85大樓大掃黃 應召站情侶判刑

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

高雄85大樓曾遭批淪為「炮房大樓」，警方去年動員淨化大樓治安。本報資料照片
高雄85大樓曾遭批淪為「炮房大樓」，警方去年動員淨化大樓治安。本報資料照片
高雄最高大樓八五大樓暗藏「一樓一鳳」色情交易，遭批淪為「台灣性專區炮房大樓」，去年市府大力整頓，查獲鄭姓男子與女友設色情應召站，提供女子住宿從事性交易，高雄地方法院近日依圖利容留性交罪，判處鄭男一年五月徒刑，得易科罰金。

高雄市政府去年整頓八五大樓的黃、毒犯罪，並與大樓管委會合作，在大樓內設機動派出所、於大樓外布警力守望崗，編排廿四小時常態警力，淨化大樓內外治安。

判決指出，鄭姓男子（四十三歲）與盧姓女友（卅九歲）去年二月起，在八五大樓廿至卅樓承租七間套房，透過通訊軟體ＬＩＮＥ暱稱「SK_Singor」，招募台籍及泰國籍女子為應召女，每天下午兩點至隔日凌晨兩點，與不特定男子性交易，收費一三○○至三六○○元，賣淫女子分得八○○至二四○○元，其餘歸應召站。

高雄警方去年四月會同移民署查緝，逮捕鄭男和盧女及兩人招攬的應召女，其中台籍吳姓女子接客超過半年，六名泰籍女子都剛來台不到一周，均坦承自願來台賺取皮肉錢，七名應召女被依社維法裁罰，泰籍女子遣送出境。

法官認為，鄭男與盧女不思循正途賺取金錢，靠經營應召站媒介、容留女子與他人性交牟利，助長色情氾濫，敗壞社會風氣，各依妨害風化罪判處鄭男一年五月、盧女九月徒刑。

女友 性交易 應召站

延伸閱讀

花蓮鬧區大樓鷹架疑不敵強風倒塌1人受傷 路過駕駛險遭殃：生死一瞬間

高雄車站廣場天棚 啟用命名「高雄綠之丘」

高雄車站廣場成圓天棚啟用 卓榮泰：周邊大都更

高鐵南延屏東採高雄方案 政院曝幕後決策：達最大利益

相關新聞

台中流出4千瓶假酒 農會也受害

林姓男子自化工行買食用酒精、香料摻混，再四處搜集空瓶填裝，假冒皇家禮炮、麥卡倫及約翰走路等高價酒販售，八年前因為工廠失火...

高雄85大樓大掃黃 應召站情侶判刑

高雄最高大樓八五大樓暗藏「一樓一鳳」色情交易，遭批淪為「台灣性專區炮房大樓」，去年市府大力整頓，查獲鄭姓男子與女友設色情...

違規1年多才收罰單 騎士以為詐騙

桃園市桃林鐵路自行車步道常有汽機車亂闖，市府前年底祭出科技執法，但罰單寄送拖太久被詬病，近日有機車騎士收到1年多前的違規...

台南男坐5小時霸王車僅給「2千元」加油 再騙4萬5千元下場慘了

台南莊姓男子去年1月26日搭乘林姓司機計程車達5小時，前往布袋港、安平漁港、興達港等，僅出2000元加油費，最後返抵永康...

為求陸夫來台團聚申請順利 婦塞現鈔「請喝飲料」結局慘了

台灣籍池姓女子與陸籍鄭姓男子結婚，去年4月間幫陸夫申請來台團聚，前往移民署進行面談，會後為求申請作業順利通過，等面試官外...

載妹子出遊後帶返家 色男硬上還不認錯判刑3年半

新北市王姓男子去年開車載女性友人外出同遊後，以精神不濟想睡覺，直接將人帶返住家，強行霸王硬上弓性侵得逞，犯後矢口否認犯行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。