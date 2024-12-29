高雄85大樓大掃黃 應召站情侶判刑

高雄85大樓曾遭批淪為「炮房大樓」，警方去年動員淨化大樓治安。本報資料照片 高雄最高大樓八五大樓暗藏「一樓一鳳」色情交易，遭批淪為「台灣性專區炮房大樓」，去年市府大力整頓，查獲鄭姓男子與女友設色情應召站，提供女子住宿從事性交易，高雄地方法院近日依圖利容留性交罪，判處鄭男一年五月徒刑，得易科罰金。

高雄市政府去年整頓八五大樓的黃、毒犯罪，並與大樓管委會合作，在大樓內設機動派出所、於大樓外布警力守望崗，編排廿四小時常態警力，淨化大樓內外治安。

判決指出，鄭姓男子（四十三歲）與盧姓女友（卅九歲）去年二月起，在八五大樓廿至卅樓承租七間套房，透過通訊軟體ＬＩＮＥ暱稱「SK_Singor」，招募台籍及泰國籍女子為應召女，每天下午兩點至隔日凌晨兩點，與不特定男子性交易，收費一三○○至三六○○元，賣淫女子分得八○○至二四○○元，其餘歸應召站。

高雄警方去年四月會同移民署查緝，逮捕鄭男和盧女及兩人招攬的應召女，其中台籍吳姓女子接客超過半年，六名泰籍女子都剛來台不到一周，均坦承自願來台賺取皮肉錢，七名應召女被依社維法裁罰，泰籍女子遣送出境。

法官認為，鄭男與盧女不思循正途賺取金錢，靠經營應召站媒介、容留女子與他人性交牟利，助長色情氾濫，敗壞社會風氣，各依妨害風化罪判處鄭男一年五月、盧女九月徒刑。