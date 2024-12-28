台南男坐5小時霸王車僅給「2千元」加油 再騙4萬5千元下場慘了

台南莊姓男子去年1月26日搭乘林姓司機計程車達5小時，前往布袋港、安平漁港、興達港等，僅出2000元加油費，最後返抵永康區，向司機騙說剩餘車資4670元已由前妻轉帳，還開口借了4萬5千元後失聯而挨告，法官認他犯行使偽造準私文書罪處1年且沒收犯罪所得4萬9670元。

莊辯稱，他有支付林車資2000元，還有出去吃飯也是他付錢的。他說，是前妻向林借錢，前妻傳網銀轉帳截圖給他，他拿給林看，對方才把現金給他，「我不知道那是什麼錢」。

林表示，案發前載過莊1次，有交換過名片。去年1月26日4時許，莊打電話叫他的車，他在中西區府前路載對方，中間去很多地方，中途壯有拿2000元給他加油，最後上午9時許載他到釣蝦場，當時扣除已給付2000元，剩餘車資為4670元。

他說，莊向他借錢要拿給親戚，說有請太太轉帳到銀行帳戶，但他沒有收到轉帳通知，莊就出示其手機裡的匯款單照片給他看，他看到帳號、金額都正確，就拿4萬5000元現金給莊，對方就下車，說還會繼續上車，但他等了10分鐘，莊都沒有回來，而且他也沒收到轉帳，才發現被騙了。

台南地院合議庭認為，莊於釣蝦場藉故要拿錢給親戚而離開林車輛，隨即失聯未回到車上，可見莊自始並無支付車資意思，先前支付2000元應僅是為了取信林。

同時，莊對於有無向林取得現金、給對方觀看手機內容為何、對方交付現金原因等情，前後供述不一且相差甚遠，可見莊所辯顯為臨訟杜撰之詞外，且依相關事證，認莊以製作虛假匯款明細手段，向林詐得現金4萬5000元，應為屬實。

合議庭審酌，莊不思以正當方式獲取所需，明知其資力不足且無意願支付乘車費用及返還借款，仍要求林提供乘車服務及向林借款，並詐得現金4萬5000元及不法利益4670元，使林受損失，並破壞文書公共信用功能，所為實應非難。