台南男坐5小時霸王車僅給「2千元」加油 再騙4萬5千元下場慘了
台南莊姓男子去年1月26日搭乘林姓司機計程車達5小時，前往布袋港、安平漁港、興達港等，僅出2000元加油費，最後返抵永康區，向司機騙說剩餘車資4670元已由前妻轉帳，還開口借了4萬5千元後失聯而挨告，法官認他犯行使偽造準私文書罪處1年且沒收犯罪所得4萬9670元。
莊辯稱，他有支付林車資2000元，還有出去吃飯也是他付錢的。他說，是前妻向林借錢，前妻傳網銀轉帳截圖給他，他拿給林看，對方才把現金給他，「我不知道那是什麼錢」。
林表示，案發前載過莊1次，有交換過名片。去年1月26日4時許，莊打電話叫他的車，他在中西區府前路載對方，中間去很多地方，中途壯有拿2000元給他加油，最後上午9時許載他到釣蝦場，當時扣除已給付2000元，剩餘車資為4670元。
他說，莊向他借錢要拿給親戚，說有請太太轉帳到銀行帳戶，但他沒有收到轉帳通知，莊就出示其手機裡的匯款單照片給他看，他看到帳號、金額都正確，就拿4萬5000元現金給莊，對方就下車，說還會繼續上車，但他等了10分鐘，莊都沒有回來，而且他也沒收到轉帳，才發現被騙了。
台南地院合議庭認為，莊於釣蝦場藉故要拿錢給親戚而離開林車輛，隨即失聯未回到車上，可見莊自始並無支付車資意思，先前支付2000元應僅是為了取信林。
同時，莊對於有無向林取得現金、給對方觀看手機內容為何、對方交付現金原因等情，前後供述不一且相差甚遠，可見莊所辯顯為臨訟杜撰之詞外，且依相關事證，認莊以製作虛假匯款明細手段，向林詐得現金4萬5000元，應為屬實。
合議庭審酌，莊不思以正當方式獲取所需，明知其資力不足且無意願支付乘車費用及返還借款，仍要求林提供乘車服務及向林借款，並詐得現金4萬5000元及不法利益4670元，使林受損失，並破壞文書公共信用功能，所為實應非難。
兼衡莊已有多次前科紀錄，素行不佳，並否認犯行，且拒絕與林調解的犯後態度等一切情狀，認他犯行使偽造準私文書罪，累犯，處1年，未扣案4萬9670元沒收，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言