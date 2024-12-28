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為求陸夫來台團聚申請順利 婦塞現鈔「請喝飲料」結局慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台灣籍池姓女子與陸籍鄭姓男子結婚，去年4月間幫陸夫申請來台團聚，前往移民署進行面談，會後為求申請作業順利通過，等面試官外出用餐時，塞2000元表示「今日你很辛苦，請你喝飲料」等，桃園地檢署偵結，依貪汙治罪條例行賄罪起訴。

起訴指出，65歲池姓女子是大陸地區人民鄭姓男子的配偶，2023年3月3日代鄭男向內政部移民署提出來台團聚申請，並於4月12日上午9時30分前往桃園市桃園區縣府路106號的移民署桃園市服務站面談室，接受移民署北區專勤大隊撒姓隊員面談。

池女為求順利通過相關申請事項，上午11時40分面談結束後並未離去，而是在桃園市服務站外滯留，等了10分鐘，果真見到撒姓面試官出現，隨即藉著詢問跑流程所需時間等，與撒某沿著縣府路的人行道併行，大約11點52分50秒行經縣府路102號外時，一邊將2張千元鈔票塞給撒某，一邊表示「今日你很辛苦，請你喝飲料」等，企圖以賄賂的方式，表達能快速通過之意。

撒某沒料想池女竟大膽行賄，除了當場拒絕外，立刻通報政風單位，將池女以現行犯逮捕，池女辯稱，她只是想行個方便，希望加速辦理流程，同時慰勞辛苦的面試官云云，廉政署詢問後移送，桃檢依不違背職務行求賄賂罪起訴池女。

台籍池女幫陸籍鄭姓丈夫申請來台團聚，為求加快流程竟塞2000元給面試官「請你喝飲料」行賄，當場被逮，桃園地檢署偵結，將池女依不違背職務行求賄賂罪起訴。記者陳恩惠／攝影
台籍池女幫陸籍鄭姓丈夫申請來台團聚，為求加快流程竟塞2000元給面試官「請你喝飲料」行賄，當場被逮，桃園地檢署偵結，將池女依不違背職務行求賄賂罪起訴。記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署 移民署

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