聽新聞
0:00 / 0:00
載妹子出遊後帶返家 色男硬上還不認錯判刑3年半
新北市王姓男子去年開車載女性友人外出同遊後，以精神不濟想睡覺，直接將人帶返住家，強行霸王硬上弓性侵得逞，犯後矢口否認犯行，新北地院日前依強制性交罪，判刑3年6月可上訴。
判決指出，王姓男子去年7月3日傍晚約女性友人，由王開車一同前往新北市八里區遊玩後，女性友人要求開車送其返家，王男卻以玩太累了，精神不濟想睡覺，藉口讓他回家先睡一下再送女性友人返家，便直接將人帶返其住處。
女子只好在王男房間玩手機等候，沒想到王男睡了1個多小時醒來，竟強行霸王硬上弓性侵得逞，女性友人不甘受辱，報警處理，但王男犯後矢口否認犯行，因受害女子內褲上，確實採集到與王男相符的DNA檢體，新北地院日前依強制性交罪，判刑3年6月，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言