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載妹子出遊後帶返家 色男硬上還不認錯判刑3年半

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市王姓男子去年開車載女性友人外出同遊後，以精神不濟想睡覺，直接將人帶返住家，強行霸王硬上弓性侵得逞，犯後矢口否認犯行，新北地院日前依強制性交罪，判刑3年6月可上訴。

判決指出，王姓男子去年7月3日傍晚約女性友人，由王開車一同前往新北市八里區遊玩後，女性友人要求開車送其返家，王男卻以玩太累了，精神不濟想睡覺，藉口讓他回家先睡一下再送女性友人返家，便直接將人帶返其住處。

女子只好在王男房間玩手機等候，沒想到王男睡了1個多小時醒來，竟強行霸王硬上弓性侵得逞，女性友人不甘受辱，報警處理，但王男犯後矢口否認犯行，因受害女子內褲上，確實採集到與王男相符的DNA檢體，新北地院日前依強制性交罪，判刑3年6月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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性侵 房間

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