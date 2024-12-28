載妹子出遊後帶返家 色男硬上還不認錯判刑3年半

新北市王姓男子去年開車載女性友人外出同遊後，以精神不濟想睡覺，直接將人帶返住家，強行霸王硬上弓性侵得逞，犯後矢口否認犯行，新北地院日前依強制性交罪，判刑3年6月可上訴。

判決指出，王姓男子去年7月3日傍晚約女性友人，由王開車一同前往新北市八里區遊玩後，女性友人要求開車送其返家，王男卻以玩太累了，精神不濟想睡覺，藉口讓他回家先睡一下再送女性友人返家，便直接將人帶返其住處。