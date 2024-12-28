高雄85大樓藏樓鳳色情 應召站男女被踢出樓

高雄最高大樓85大樓暗藏「1樓1鳳」色情交易，遭批淪「台灣性專區炮房大樓」。去年市府大力整頓，查獲鄭姓男子與女友設色情應召站，提供女子住宿從事性交易，高雄地方法院依圖利容留性交罪，判鄭男1年5月徒刑，得易科罰金。

高雄市政府去年整頓85大樓的黃、毒犯罪，與大樓管委會合作，曾在大樓內設機動派出所、在大樓外布警力守望崗，編排24小時常態警力，淨化大樓內外治安。

判決指出，鄭姓男子（43歲）與盧姓女友（39歲）自去年2月，在85大樓20樓至30樓承租7間套房，透過通訊軟體LINE暱稱「SK_Singor」，招募台籍及泰國籍女子成為旗下應召女，每天下午2時至隔日凌晨2時，與不特定男子性交易，收費1300元至3600元，賣淫女子分得800元至2400元，其餘歸應召站。

去年4月11日，高雄警方會同移民署進85大樓查緝，逮捕鄭男和女友，以及6名泰籍及1名台籍應召女。檢警查出，台籍的吳姓女子接客超過半年，6名泰籍女子都剛來台不到1周，都坦承自願來台賺皮肉錢。7名應召女被捕後都因違反社會序維護法受裁罰，6名泰籍女子遣送出境。