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當選市議員沒放棄美國籍 雙重國籍被告詐欺有前例

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

國民黨北市議員應曉薇涉京華城案遭訴，民進黨議員林亮君今質疑有雙重國籍，詐領議員薪水近3千萬元，應男友王尊侃回應，14年前當選議員就放棄加拿大國籍了，已經找到當時放棄文件。

其實，過去早有議員被指涉雙重國籍的前例，國民黨高雄市議員黃紹庭2008年被檢舉當選就職前未放棄美國籍，遭中選會撤銷資格，還被討薪、被訴詐欺，但最後無罪。

黃紹庭曾任台積電駐美國技術經理，在美國矽谷高科技業奮鬥12年，2006年返台接棒4連霸市議員父親黃芳仁參選市議員，形象清新、高學歷，順利當選。

不過，黃紹庭被查出2006年1月26日申請歸化為美國籍而取得美國護照，同年10月返國登記參選高雄市第7屆第4選區市議員、12月經中央選舉委員會公告當選，直至2008年6月13日喪失美國國籍，這段期間他都具有雙重國籍身分。

中選會2009年9月指出，黃紹庭2006年12月25日宣誓就職時，同時是美國公民，決議撤銷黃紹庭第7屆高雄市議員當選人名單公告，並註銷其當選證書。同年，行政院函文高雄市議會，指黃9月29日起喪失議員資格，市議會根據行政院公文，向黃紹庭追回9月29日、30日最後2天的研究費8000多元。

另外，黃紹庭遭控隱匿雙重國籍，直至2009年9月被中選會註銷市議員當選資格，仍照常領取市議員的研究費、出席費、出國考察費等共1482萬3530元。

法官認為，刑法詐欺罪的的構成要件，必須施用詐術使人陷於錯誤，黃紹庭領取議員公費時，並沒有不法意圖，未涉及詐欺，2012年判他無罪，檢察官上訴後被高雄高分院駁回，全案無罪定讞。

近年，黃紹庭挾著政二代優勢，2014年、2018年、2022年都順利當選市議員，還出任國民黨中常委。不過，今年9月黃紹庭被爆涉嫌2014年起利用人頭助理、低薪高報等方式詐領助理費1455萬餘元，黃認罪，被依貪汙等罪起訴，上月28日以150萬元交保，全案仍在審理中。

台北市議員應曉薇否認擁有雙重國籍。本報資料照片
台北市議員應曉薇否認擁有雙重國籍。本報資料照片

國籍 應曉薇 議員 黃紹庭

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