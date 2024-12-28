快訊

反制侵權自我矮化？傳我故宮擬去「國立」改「台北」登陸註冊

黃國昌曝柯文哲「關4個月反應變慢」？ 專家：封閉環境刺激少

聽新聞
0:00 / 0:00

恐怖情人出言威嚇暴打女友 違反保護令判刑4月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子與劉姓女友因感情問題起糾紛，以匿名在網路上放話恐嚇，甚至上門暴打，女友申請保護令仍不放過，持續以通訊軟體LINE傳送訊息威嚇，新北地院日前依恐嚇、傷害罪及違反保護令罪，判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，45歲陳姓男子與交往多年劉姓女友因感情問題起糾紛，2021年6月中至8月初，在臉書以匿名在網路上留言「如果要判我死刑我要帶人下去」、「我是會殺人的」放話恫嚇，2021年8月4日凌晨甚至上門徒手及持拖把暴打，導致女友頭部鈍傷合併腦震盪及全身多處擦挫傷。

未料，黃女申請保護令後，陳男仍不放過，2021年9月底持續以通訊軟體LINE傳送訊息「好久沒砍人了」、「我現在去妳家」威嚇。新北地院法官認為陳男未思理性、和平溝通，為發洩情緒竟出手毆打、恐嚇及違犯保護令，雖犯後坦承犯行，非無悔意，但迄今尚未與受害劉女達成和解或賠償損害，日前依恐嚇、傷害罪及違反保護令罪，判刑4月，得易科罰金12萬元，仍可上訴。

陳姓男子涉嫌暴打與恐嚇女友，又因違反保護令遭地方法院判刑。示意圖／Ingimage
陳姓男子涉嫌暴打與恐嚇女友，又因違反保護令遭地方法院判刑。示意圖／Ingimage

保護令 女友 恐嚇 恐怖情人

延伸閱讀

88會館案林秉文開庭未到 新北地院發布通緝

女友愛愛完要求「裝水球」 他無奈「到底多怕懷孕」反挨轟

北捷平安夜驚傳鬥毆！短髮女不滿遭插隊 竟盛怒揮拳暴打老翁

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

相關新聞

當選市議員沒放棄美國籍 雙重國籍被告詐欺有前例

國民黨北市議員應曉薇涉京華城案遭訴，民進黨議員林亮君今質疑有雙重國籍，詐領議員薪水近3千萬元，應男友王尊侃回應，14年前...

台南知名咖啡廳有「攝狼」6女受害 牙醫系男學生判1年2月

台南知名咖啡店今年初有員工發現廁所被偷放針孔錄影，經業者報警，追出蔡姓牙醫系男學生所為，警方到高雄住家查扣相關偷拍證據，...

台中地下酒廠狂賣4000瓶假酒 皇家禮砲、麥卡倫都受害

台中林姓男子自化工行買食用酒精、香料摻混再四處搜集空瓶填裝，假冒皇家禮炮、麥卡倫及約翰走路等高價酒，8年前就曾因工廠失火...

影／當街點百萬現鈔引人注目 警鷹眼識破逮詐團車手

新北市當街點百萬現鈔引人注目，中和員警前天巡邏看到2名男子站在路邊，其中1人正數著一疊現鈔，驚覺有異，立即折返盤問，鷹眼...

恐怖情人出言威嚇暴打女友 違反保護令判刑4月

陳姓男子與劉姓女友因感情問題起糾紛，以匿名在網路上放話恐嚇，甚至上門暴打，女友申請保護令仍不放過，持續以通訊軟體LINE...

耶誕節遭管收一夜 逃稅男立籌款繳百萬才獲釋

新北市林姓男子2年前賣屋逃稅及積欠罰鍰共450萬元，耶誕節遭法務部行政執行署新北分署管收一夜，林男為求脫身，漏夜求助親友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。