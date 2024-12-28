恐怖情人出言威嚇暴打女友 違反保護令判刑4月

陳姓男子與劉姓女友因感情問題起糾紛，以匿名在網路上放話恐嚇，甚至上門暴打，女友申請保護令仍不放過，持續以通訊軟體LINE傳送訊息威嚇，新北地院日前依恐嚇、傷害罪及違反保護令罪，判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，45歲陳姓男子與交往多年劉姓女友因感情問題起糾紛，2021年6月中至8月初，在臉書以匿名在網路上留言「如果要判我死刑我要帶人下去」、「我是會殺人的」放話恫嚇，2021年8月4日凌晨甚至上門徒手及持拖把暴打，導致女友頭部鈍傷合併腦震盪及全身多處擦挫傷。

未料，黃女申請保護令後，陳男仍不放過，2021年9月底持續以通訊軟體LINE傳送訊息「好久沒砍人了」、「我現在去妳家」威嚇。新北地院法官認為陳男未思理性、和平溝通，為發洩情緒竟出手毆打、恐嚇及違犯保護令，雖犯後坦承犯行，非無悔意，但迄今尚未與受害劉女達成和解或賠償損害，日前依恐嚇、傷害罪及違反保護令罪，判刑4月，得易科罰金12萬元，仍可上訴。