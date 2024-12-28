影／當街點百萬現鈔引人注目 警鷹眼識破逮詐團車手

新北市當街點百萬現鈔引人注目，中和員警前天巡邏看到2名男子站在路邊，其中1人正數著一疊現鈔，驚覺有異，立即折返盤問，鷹眼識破當場逮捕詐團車手賴姓男子，查扣工作證、手機，現金130萬元、假收據，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警分局錦和派出所員警陳俊霖及廖沅鈺2人本月26日晚上7時許，巡邏行經中和區圓通路，突然一眼瞥見路邊有2名男子站在機車旁清點一整疊現金，當下判斷其現金數量龐大，直覺情況有異，隨即折返上前盤查。

「你們在幹什麼？」正在數鈔算錢的賴姓男子（21歲）和站在一旁的蕭姓男子（44歲）見陳、廖2員突現身上前詢問，賴一臉神色緊張，對員警詢問一度含糊不清支吾其詞，員警當下研判絕對有問題，依警察職權行使法進行身分查證，盤查時陳員詢問蕭男是否可以開啟機車車廂查看，蕭配合警方開啟車廂後，陳員發現車廂內有張收據，且現場清點現金約共130萬元，經詢問現金用途及來源為何時，賴及蕭2人皆無法明確回答，當下研判現場為詐欺集團車手誘騙民眾面交，隨即呼叫警網支援控制現場並要求暫時停止手機使用。

經員警迂迴探究，旁敲側擊後，蕭男表示，該筆現金為自己投資股票所準備，正要交給自稱投顧公司專員的賴男作為投資使用，賴則出示車廂內收據為證，意圖向員警誆稱為合法投資，員警一眼就識破此手法為典型投資詐欺手法，便問賴是由何人派來收款且真實姓名為何，賴見事跡敗露只有乖乖坦承為詐欺集團車手，蕭現場得知落入詐騙陷阱，當場仍不敢置信，經員警耐心解說詐騙手法並出示賴手機內相關內容，蕭才恍然大悟理解身陷詐欺陷阱。