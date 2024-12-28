台中地下酒廠狂賣4000瓶假酒 皇家禮砲、麥卡倫都受害

台中林姓男子自化工行買食用酒精、香料摻混再四處搜集空瓶填裝，假冒皇家禮炮、麥卡倫及約翰走路等高價酒，8年前就曾因工廠失火被破獲，林緩刑期間內繼續製造販賣假酒流入中部酒店、小吃攤，連區公所也受害，這次被查獲逾4000瓶假酒，法院依發起組織罪判他2年，可上訴。

經查，林男是地下酒廠負責人，2016年就指示員工仿冒約翰走路 、麥卡倫、蘇格登、格蘭利威及仕高利達等假酒，同年6月15日假酒工廠失火意外曝光，最後獲判緩刑5年。

林再度從操舊業，自化工原料行買香料、焦糖、色素及純水、酒精，指示張姓等5名同夥從台中各地收集使用完畢的空酒瓶、紙箱， 再自大陸進口洋酒瓶蓋封膜、仿冒標籤，及各類進口威士忌酒品瓶外貼紙，還向不明來源購入威士忌原酒、生產工具等。

檢警查出，林男2021年6月1日至2023年8月10日被警方查獲為止，由下屬承租3處房屋作為假酒工廠，指導黃姓等6名共犯拿原酒摻混香料、酒精、焦糖色素及水等，調製成酒精濃度相當的假酒，再分裝入回收來的空酒瓶內封膜。

檢警發現，林偽造大摩、蘇格登、約翰走路、皇家禮炮，貼上假標籤、打印製造日期裝箱，有地下酒行、酒店明知林男賣假酒仍進貨再以每瓶900元至3400元不等賣給消費者，流入小吃、熱炒店，連台中市外埔區農會也購入受害，前後查扣超過4000瓶假酒，尚未填裝得空瓶也有上萬支。

台中地院審理時，林男及17名共犯均坦承不諱，外埔區農會也作證買到假酒，並有檢警搜索查扣製酒工具、成品、送驗報告可佐。僅賣酒精的林姓化工行老闆否認，辯稱不知道林在製造假酒，但法院比對證詞不採信。

台中地院審酌，林男發起不法販酒集團，與共犯侵害商標、破壞主管機關對食安管理權，又售出假酒危害民生，考量林男2016年就因製假酒被查獲，被依食安法判1年3月，緩刑5年，這次緩刑期間內再犯。

中院審理後依發起犯罪組織罪判林2年，其餘18人依販賣攙偽食品罪判4月到6月徒刑。