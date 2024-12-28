耶誕節遭管收一夜 逃稅男立籌款繳百萬才獲釋

新北市林姓男子2年前賣屋逃稅及積欠罰鍰共450萬元，耶誕節遭法務部行政執行署新北分署管收一夜，林男為求脫身，漏夜求助親友立馬籌款繳百萬元才獲釋放。

新北市板橋區40多歲林姓男子在2022年間出售其名下持有期間在2年內的房屋及土地，卻未依規定辦理房屋土地交易所得申報，遭財政部北區國稅局板橋分局追課111年度個人房屋土地交易所得稅290餘萬元，並裁處140餘萬元罰鍰，於2023年10月間移送新北分署執行，經執行其銀行存款及薪資債權，共徵得25萬餘元，尚欠約450萬元。

行政執行官調查發現，林男在2022年間出售不動產取得價金結餘款共900餘萬元，立即匯入其銀行存款帳戶，再分次轉匯給他人或提領現金。2022年12月間收到國稅局調查函，又陸續將多家銀行存款分次透過ATM及臨櫃方式，單筆提領數萬元至20餘萬元不等現金，合計約170萬元。

行政執行官通知林男於2024年5月間到場報告其資金流向，林男辯稱，匯款70萬元是投資虛擬貨幣卻遭詐騙，其餘匯款給親友300餘萬元為清償借款，提領現金240萬元是清償銀行貸款，提領現金300萬元則是交給友人賺取利息，卻無法舉證自圓其說。

行政執行官今年12月25日再次通知到場繳納欠稅及報告財產狀況，林男表示，之前透過ATM及臨櫃提領現金是用以支付日常生活費及清償友人債務，還說已遭公司資遣，無能力一次繳清或辦理分期繳納，並直白告知行政執行官，尚欠友人200餘萬元，「如果有收入也會先清償朋友欠款。」

行政執行官認定林男顯有履行義務能力，卻不履行，有隱匿或處分應供執行財產情事，又無視於稅捐債權應優先於普通債權清償規定，當場諭知暫予留置，將聲請法院管收，林男聞言竟反問行政執行官，「什麼是管收？」

經行政執行官簡略說明管收意後，林男表情一愣，隨即遭解送新北地院聲請管收，法官當天裁定准予管收，林男為求脫身連忙多次致電親友協助籌款，在管收所度過耶誕節後，隔天其友人籌款100萬元到場繳納，其餘欠款在友人簽立擔保書辦理分期繳納，於其後獲釋放。