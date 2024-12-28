慣竊控警踩腳鐐弄傷他的手 法官看監視器還警清白

鄭姓慣竊偷走商場2個名牌包，1小時後遭中壢警方拘提送辦，事後指控李姓副所長在派出所踩他的腳鐐，造成手腳的戒具連動拉扯，讓他雙手腕挫傷；法官勘驗現場監視器，未見鄭嫌全身因此被拉緊，認與事實不符，籲知李副所長無罪。

起訴指出，鄭姓慣竊2021年元月初午後在大江購物中心偷走市價近5萬元的萬寶龍公事包，犯後隨即遭中壢警分局青埔所員警拘提並帶回偵訊，為免鄭嫌脫逃，上手銬、腳鐐，手腳間再加1條腳鐐扣住呈「工」字形，時任李姓副所長不滿鄭嫌堅不吐實，踩著鄭的腳鐐釀戒具拉扯，造成鄭的雙手腕挫傷，桃園地檢署將李副所長依公務員假借職務上權力故意犯傷害罪起訴。

審理期間，李副所長否認當時是假借職務上的機會故意傷害鄭姓慣竊，並以「當時告訴人鄭姓慣竊腳鐐中間的鐵鍊垂在地板上，我是不小心踩到地上的鐵鍊，並未導致鄭姓慣竊雙手的手腕受傷等語」辯稱。

法官當庭勘驗現場監視器畫面，發現李副所長確實有踩踏到告訴人雙腳中間的位置，但當時告訴人的四肢、身體等部位，均未有遭拉緊、彎曲或蜷縮的情形出現，因此告訴人證稱，「被告用腳踩鐵鍊，把鐵鍊繃緊，讓我整個身體被拉緊，導致手有傷痕等語」，難認與事實相符。

法官調閱鄭姓慣竊就醫的診斷證明書，發現診斷證明所記載的「雙手麻木」為告訴人主訴症狀，告訴人未依醫師安排進行手部神經檢查，後續也未回診，不能認定雙手確有受傷，亦不能認定與李副所長踩踏鐵鍊有何相關。