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北市警預算 線民費終結

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市警局一九九三年起編列每年廿萬元，發掘涉嫌不法在台陸人、陸生及陸媒等，被稱為「線民費」，議員認為近年民進黨政府對陸態度強硬，來台陸人少，預算不合時宜，藍綠達共識不再編列，終結這筆逾卅年歷史的預算科目。

北市警局編列「大陸來台人士訪查工作費」，為避免大陸人士來台從事與目的不符活動或違法情形，各單位運用家戶訪查或建立諮詢人員，以發掘涉嫌不法的大陸地區來台定居、停留或參訪專業人士，含短期來台求學陸生及駐台陸媒，依查獲違法件數或情資績效，核發工作人員與諮詢人員必要費用。

議員柳采葳指出，前總統馬英九時期兩岸交流密切，執政八年平均每年約二一七萬人來台，民進黨政府執政後來，來台陸人大幅減少，近二年平均僅三萬九千六百九十五人，經費卅年來未調整，不符合比例原則。

柳采葳指大陸來台人士違法件數，今年迄今查獲二八九件、去年二三九件、前年二○九件、違法案類前三名依序為詐欺一六一件、竊盜罪一一六件及傷害罪一百一十件，違反「兩岸人民關係條例」僅六件，其中偷渡二件、逾期居留四件。

她說，以今年廿萬經費、查獲二八九件來計算，平均每查緝一件僅花六九二元，更何況詐欺、竊盜等案件，用警政系統比對後即可查出犯罪紀錄，根本不需特別編列預算查緝。北市警局表示，尊重議員意見，不會再編列此筆預算。

北市 柳采葳 議員

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