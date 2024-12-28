台智光案重判8.5年 陳重文喊上訴

台北市議員陳重文被控成立「立錡雲端公司」，施壓北市社會局承作公托中心雲端監視器系統，先讓台智光辦理建置案，再讓台智光相關採購發包給立錡，圖利個人三二一萬元；台北地院昨依圖利等罪重判陳重文八年六月徒刑，褫奪公權六年，另判得易科罰金的有期徒刑一年。陳重文回應，會上訴捍衛清白。

陳重文妻子白惠萍判刑一年，得易科罰金，緩刑一年；立錡負責人康立錡判刑一年六月，另判得易科罰金的有期徒刑四月；立展股東陳洛麟判刑六月，得易科罰金。

起訴指出，台北市政府與台智光二○一一年簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」ＢＯＴ案合約，由台智光負責建置光纖網路並享有廿五年經營權。

陳重文與康立錡二○二三年設立立錡公司，陳重文於二○二三年間，利用議員身分索資、質詢或施壓等方式，干涉社會局公托中心監視器系統雲端建置案，社會局因而請台智光辦理。台智光知悉此建置案與陳重文有關，即向立錡雲端採購所需的設備，陳重文雖想居中圖不法利益，但未遂。

據了解，社會局處理此標案時，陳重文就相當關心進度，局內官員透露，「壓力真的很大」，事件在風頭上時，幾乎天天加班處理，如今判決出爐後鬆一口氣。