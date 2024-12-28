聽新聞
0:00 / 0:00

台智光案重判8.5年 陳重文喊上訴

聯合報／ 記者王聖藜洪子凱／台北報導

北市議員陳重文被控成立「立錡雲端公司」，施壓北市社會局承作公托中心雲端監視器系統，先讓台智光辦理建置案，再讓台智光相關採購發包給立錡，圖利個人三二一萬元；台北地院昨依圖利等罪重判陳重文八年六月徒刑，褫奪公權六年，另判得易科罰金的有期徒刑一年。陳重文回應，會上訴捍衛清白。

陳重文妻子白惠萍判刑一年，得易科罰金，緩刑一年；立錡負責人康立錡判刑一年六月，另判得易科罰金的有期徒刑四月；立展股東陳洛麟判刑六月，得易科罰金。

起訴指出，台北市政府與台智光二○一一年簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」ＢＯＴ案合約，由台智光負責建置光纖網路並享有廿五年經營權。

陳重文與康立錡二○二三年設立立錡公司，陳重文於二○二三年間，利用議員身分索資、質詢或施壓等方式，干涉社會局公托中心監視器系統雲端建置案，社會局因而請台智光辦理。台智光知悉此建置案與陳重文有關，即向立錡雲端採購所需的設備，陳重文雖想居中圖不法利益，但未遂。

據了解，社會局處理此標案時，陳重文就相當關心進度，局內官員透露，「壓力真的很大」，事件在風頭上時，幾乎天天加班處理，如今判決出爐後鬆一口氣。

北市 台智光 陳重文

延伸閱讀

台智光案陳重文疑施壓社會局 北市府：最快1月重新招標

台智光採購案陳重文涉施壓社會局 圖利罪判8年6月

台智光小組邀郝龍斌未果 怕尷尬不會邀陳重文說明

司法官離職潮熱度不減 2女力換跑道披律師戰袍

相關新聞

慣竊控警踩腳鐐弄傷他的手 法官看監視器還警清白

鄭姓慣竊偷走商場2個名牌包，1小時後遭中壢警方拘提送辦，事後指控李姓副所長在派出所踩他的腳鐐，造成手腳的戒具連動拉扯，讓...

賴政府首波檢察長調動 起訴鄭文燦、林姿妙 2檢察長都回高檢署

賴政府就職以來首波全國檢察長調動，法務部昨公布名單，曾起訴鄭文燦案的檢察長俞秀端、起訴宜蘭縣長林姿妙的檢察長李嘉明都回到...

百億賭王林秉文遭通緝

「百億賭王」林秉文因涉及八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，本月五日開庭失聯，合議庭發現林秉文已出境，新北地院當時表示，已...

竹北天坑案 豐邑復工須先除鏽

竹北建案「豐采520」天坑案事發至今已廿個月，目前勒令停工中，新竹縣長楊文科等人捲入天坑涉貪案，昨二度出庭應訊，楊庭後無...

台智光案重判8.5年 陳重文喊上訴

台北市議員陳重文被控成立「立錡雲端公司」，施壓北市社會局承作公托中心雲端監視器系統，先讓台智光辦理建置案，再讓台智光相關...

北市警預算 線民費終結

北市警局一九九三年起編列每年廿萬元，發掘涉嫌不法在台陸人、陸生及陸媒等，被稱為「線民費」，議員認為近年民進黨政府對陸態度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。