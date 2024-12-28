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竹北天坑案 豐邑復工須先除鏽

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬／新竹報導

竹北建案「豐采520」天坑案事發至今已廿個月，目前勒令停工中，新竹縣長楊文科等人捲入天坑涉貪案。本報資料照片
竹北建案「豐采520」天坑案事發至今已廿個月，目前勒令停工中，新竹縣長楊文科等人捲入天坑涉貪案。本報資料照片
竹北建案「豐采520」天坑案事發至今已廿個月，目前勒令停工中，新竹縣長楊文科等人捲入天坑涉貪案，昨二度出庭應訊，楊庭後無奈地說「希望司法還我清白」。周邊居民質疑結構是否安全，預售屋承購戶見裸露在外的鋼骨「鏽跡斑斑」，也憂心權益不保。新竹縣府表示，豐邑建設須達成復工要件才放行，屆時會要求執行除鏽計畫，確保建物安全。

豐邑建設在竹北建案施工時，造成周邊路面塌陷，去年四月有輛特斯拉掉入坑洞，目前勒令停工。檢方指控楊文科圖利建商，楊上月首度出庭，大嘆委屈。昨天除楊文科，新竹縣府工務處前處長江良淵、承辦人黃彧思及頌恩營造副總盧永吉，都出庭應訊。

新竹縣工務處指出，該建案須繳交鄰損保證金一億元、優化監測系統、進行小梁挫曲的安全性分析，以及道路地質改良的必要性確認；建商月初已將一億元擔保金匯入縣府擔保帳戶，若完成其餘三項條件，並且通過確認，即可申請復工。

該建案工地去年四月事發即勒令停工，後來施作搶險工程，去年九月完全停擺，目前已超過一年。

停工前整體建築進度已超過廿層樓，周邊居民發現，大樓裸露在外的鋼骨有明顯鏽跡，紅色的鐵鏽水沿著鋼骨向下漫流，質疑鋼骨是否遭鏽蝕、結構強度是否安全？

緊鄰天坑的大有可為社區居民要求，縣府應以公共安全、居住安全為優先，不能輕易放行復工。購買該建案預售屋的承購戶抱怨，復工會議只讓縣府、周邊居民及建商等三方代表參與，承購戶同樣是受害者，呼籲應列席會議。

新竹縣府承諾，該建案鋼骨結構出現鏽跡，如果經審查同意復工，將要求起造人執行除鏽，要求依照工程三級品管制度確認結構強度安全無虞，才會真正放行復工。工務處回應，承購戶若有意見，可向里長或工務處反映。

豐邑機構回應，針對外界疑慮，已委由外部技師安全鑑定，確保結構強度安全無虞。

新竹 楊文科 豐邑

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