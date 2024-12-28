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百億賭王林秉文遭通緝

聯合報／ 記者張宏業王長鼎／連線報導

有「百億賭王」之稱的林秉文因涉88會館負責人郭哲敏的地下匯兌案，遭檢方依詐欺取財及洗錢等罪名起訴，林本應於5日出庭卻失聯未出席，事後發現已出境。聯合報資料照
有「百億賭王」之稱的林秉文因涉88會館負責人郭哲敏的地下匯兌案，遭檢方依詐欺取財及洗錢等罪名起訴，林本應於5日出庭卻失聯未出席，事後發現已出境。聯合報資料照
「百億賭王」林秉文因涉及八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，本月五日開庭失聯，合議庭發現林秉文已出境，新北地院當時表示，已發出拘票，但不會立即拘提。合議庭昨天評議後，認為林秉文傳喚未到，拘提無著，顯已逃匿，依法沒入保金三百萬元，並對林秉文發布通緝。

據消息指出，林秉文落跑原因與負債、官司有關，出境落跑地點應為日本，是否有再轉機至第三國不得而知。

綽號「百億賭王」的林秉文（PGTalk負責人）出身三蘆角頭，也是早年職棒打假球的始作俑者，曾一晚在澳門豪賭慘輸數十億元，近年最知名事件就是替藝人澎恰恰清償二億元債務，後來捲入「八八會館」案遭調查，因經營第三方支付涉詐欺與洗錢被檢方起訴。

據了解，林秉文今年初集資投資越南賭場負債數十億元，遭台北市大安區知名角頭押走「債務協商」，林秉文當時不斷打電話向外界求援「交保」，但多數人都沒接，最後該名大哥叫林秉文不用再打，直接說明還款方式，林秉文費盡唇舌畫大餅，對方才放人。

由於林秉文無法清償巨額債務，為避免再遭黑幫上門追債，今年初一度跑路前往越南隱居，連農曆春節都沒在台灣過，雖然中間有短暫回台處理事務，但後來又因債務等問題離境。

林秉文本月五日未去法院開庭，立委黃國昌質疑恐與八八會館負責人郭哲敏洗錢案有關，痛批法官或檢察官未採取任何強制處分。立委王鴻薇也說八八會館「水很深」。

藝人澎恰恰昨天錄除夕節目「金守歲迎新春」受訪時表示，已一年多沒有跟林秉文聯絡，之前合作時也多由工作人員與林秉文聯繫，他跟林實際接觸並不多。聽聞林秉文被通緝，澎恰恰說，「我真的不知道他的情況，沒有辦法去說什麼。」

債務 林秉文 負債

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