賴政府首波檢察長調動 起訴鄭文燦、林姿妙 2檢察長都回高檢署

法務部昨公布賴政府首波全國檢察長調動名單，檢察司長郭永發派新北地檢署檢察長。本報資料照片 賴政府就職以來首波全國檢察長調動，法務部昨公布名單，曾起訴鄭文燦案的檢察長俞秀端、起訴宜蘭縣長林姿妙的檢察長李嘉明都回到高檢署，七位新派任的檢察長中，法務部檢察司長郭永發派新北地檢署，南投地檢署檢察長黃元冠調高雄地檢署檢察長，未來受重用可期。

下個月原本四位檢察長六年任期屆滿，包括新北地檢署余麗貞、桃園地檢署俞秀端、彰化地檢署張曉雯、高雄地檢署洪信旭，除俞秀端轉調高檢署主任檢察官外，俞麗貞、張曉雯、洪信旭都調任法務部擔任行政職，分別任檢察司長、保護司長、主任秘書等。

俞秀端在花蓮地檢署檢察長任內，曾因處理太魯閣案受時任行政院長蘇貞昌讚賞，今年七月五日，檢調約談行政院前副院長鄭文燦到案，還聲請羈押禁見，為政壇投下震撼彈，俞秀端領導的桃園地檢署保密到家的辦案風格也引起不少討論，此次調動前，她的去向也受檢察體系內高度關注，昨天揭曉後，她是四位任期屆滿者唯一未到法務部擔任行政主管者。

另外三名任期未滿、但提前卸下檢察長職務的名單中，除任期已超過四年的李嘉明外，還包括法務部前部長蔡清祥任內重用、但在體系內部飽受爭議的士林地檢署檢察長顏迺偉，以及曾收受博弈大亨陳政谷高價茶葉的連江地檢署檢察長謝謂誠。

法務部長鄭銘謙圈選七位新派任檢察長包括檢察司長郭永發派新北地檢署、台中高分檢主任檢察官謝名冠派彰化地檢署、法務部法律事務司副司長林映姿派苗栗地檢署、法務部參事兼代理主秘王以文派宜蘭地檢署。

此外，台北地檢署檢察官蕭方舟派台東地檢署、台中地檢署檢察官林彥良派連江地檢署、高雄高分檢檢察官兼廉政署南調組組長王柏敦派金門地檢署。