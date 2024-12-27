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林秉文疑逃亡 王鴻薇：又是88會館背後水到底多深

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

有「百億賭王」之稱的林秉文因涉88會館負責人郭哲敏的地下匯兌案，遭檢方依詐欺取財及洗錢等罪名起訴，林本應於5日出庭卻失聯未出席，事後發現已出境。國民黨立委王鴻薇今日說，林秉文真跑了，新北地檢已發布通緝，88會館地下洗錢嫌犯跑了，兩年內第四次重大金融罪犯逃跑。她也說，又是88會館，背後到底水多深？

王鴻薇說，果不其然，林秉文真的跑了，88會館洗錢案，主嫌之一號稱「百億賭王」的PGTalk負責人、天道盟大哥「鱸鰻」林秉文，在本月10日兩度傳喚不到庭，她當時就警告相關單位，這已經是兩年內第四次重大金融罪犯棄保潛逃。

王鴻薇說第一件是，國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃。涉嫌炒股等官司的朱國榮2023年9月7日是最後一次前往派出所報到，當日坐車下台南，搭遊艇逃到菲律賓，馬不停蹄再搭機飛往萬那杜，當地暫留10多日，包機啟程以色列，又再搭機動身俄羅斯，至今下落不明，棄保5億多元。

王鴻薇說第二件是，88會館案主嫌郭哲敏潛逃泰國9個月。涉嫌「洗錢」、「地下通匯」200億遭通緝的「88會館」負責人郭哲敏，逃亡海外9個月，主要落腳在「泰國曼谷」、「日本東京」、「馬來西亞吉隆坡」3地，頻繁出入泰、日、馬3國，躲避檢調追緝，最終在逃亡9個月後，在曼谷住處被「泰國移民局」逮捕，遣送回國。

王鴻薇說第三件是，台鹽公司前董事長陳啟昱逃亡24天。涉在光電開發案舞弊、掏空台鹽資產的陳啟昱，逃亡期間曾輾轉高雄、桃園及北部多地，甚至在躲藏期間深夜現身桃園知名夜市吃宵夜，24天後才由律師陪同到台南地檢署投案。

王鴻薇表示，如今又有棄保潛逃又是88會館案，到底水多深，包含警大前校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基，與身兼高檢署檢察官的警政署政風室前主任黃錦秋及新北檢察官王涂芝等人，都去過該會館，主嫌郭哲敏第一時間也跑得掉，就連協助查其金流，前民間司改會執行秘書、台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，也在日前因車禍意外死亡，整個案子讓人細思極恐不寒而慄。

王鴻薇指出，林秉文當時是以新台幣300萬元交保，但未諭知限制出境、出海等其他強制處分。真的很有可能跟郭哲敏一樣在國外逍遙，政府不斷地讓這樣重大的罪犯，一而再再而三的棄保潛逃，司法持續讓人民失望，威望與信任持續探底，是整個國家社會的悲哀。

有「百億賭王」之稱的林秉文因涉88會館負責人郭哲敏的地下匯兌案，遭檢方依詐欺取財及洗錢等罪名起訴，林本應於5日出庭卻失聯未出席，事後發現已出境。聯合報資料照
有「百億賭王」之稱的林秉文因涉88會館負責人郭哲敏的地下匯兌案，遭檢方依詐欺取財及洗錢等罪名起訴，林本應於5日出庭卻失聯未出席，事後發現已出境。聯合報資料照

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