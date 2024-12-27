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楊文科天坑案涉貪 律師主張證據不合法惹怒法官當庭舌戰

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣長楊文科、工務處前處長江良淵、承辦人黃彧思及頌恩營造副總盧永吉因豐邑天坑案涉貪，今天下午被新竹地院法官傳喚第二次出庭應訊，庭上楊文科的辯護律師質疑檢察官證據取得不合法，反引起法官不滿，檢察官更開酸「若大律師有仔細看卷，裡面都有，還是字太小看不清楚」。

楊文科雖全程不發一語，但他的辯護律師主張手機對話截圖不具有證據合法性，理由是質疑「同一性」，列印出來的截圖與原始對話紀錄是否相同？檢察官取得截圖是否沒有經過搜索扣押程序？因此律師認為手機截圖有「傳聞法則」疑慮，不具有證據能力。

不過卻引起法官不滿，疑惑為何楊文科的辯護律師會認為檢察官所提出的手機採證資料無證據能力。當場法官與律師在庭上來回爭執，律師更不斷質疑「檢察官取得的手機資料有沒有用合法軟體送調查局鑑定？」法官最後語氣強硬直接提出，若律師認為有疑慮，那乾脆律師自行調閱手機逐一比對。

檢察官隨後也開酸「若大律師有仔細看卷的話，裡面都有，還是字太小看不清楚」強調證據都有採證經過、列出採證記錄表，手機對話截圖也都是經由合法搜索得來或當事人同意提供。

庭後楊文科表情無奈地步出法庭，面對媒體詢問，他只說「我想我是相信司法，我也尊重司法啦，希望法院會還我清白」。

江良淵在庭上則對於檢方提出的證據「暫時不爭執」，不過主張雖然暫時不爭執，但也不能列為犯罪事實。此舉引起法官質疑，證據中的Line對話包含江良淵私人Line對話和多人群組「公務戰將」的Line對話，江良淵卻沒有區分證據能力範圍及意見，因此當庭要求江良淵及其辯護律師重新呈報。

盧永吉則在律師代表發言下，對證據能力不爭執。黃彧思則由律師代為表示，會在開庭後再確認呈報給法官。

法官在庭中也宣布，後續會將被告們分為「豐邑組」及「公務員組」分別傳喚開庭訊問，因涉案的多名豐邑高層，以及新竹縣政府相關被告，在背景上有區分、相關性，因此採分組傳喚，農曆年過後將緊接著繼續開庭。

新竹縣長楊文科捲入天坑涉貪案，第二次開庭後表情無奈地步出法庭。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科捲入天坑涉貪案，第二次開庭後表情無奈地步出法庭。記者巫鴻瑋／攝影

天坑 律師 楊文科 檢察官 豐邑

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