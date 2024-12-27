惡劣情侶報復用這招害378人跑法院 今開庭突然道歉求饒

台南陳姓情侶為報復與他們有債務或糾紛的人，竟涉嫌假冒債權人或他人名義 ，向全台19個地檢署誣告378人次，甚至偽造不實債權文件向法院聲請支付命令46件，2人到案後飾詞詭辯，檢方起訴後建請從重量刑，台南地院下午開庭，陳男口頭上說「認罪」，但對部分罪名仍有爭執。

台南地院下午開準備庭，法官詢及陳對起訴罪名及內容時，他直說「了解」、「沒有意見」。他劈頭就說，他認罪，也知道錯了，並向對各地司法單位說「對不起」、「我錯了」，害大家白忙一場。

法官認為，對於相關犯罪事實有無承認，並非口頭上說認罪就算了，依法自白其罪，可減輕其刑，但也必須對其所做所為誠實交待，若對相關事實交待不清，自以為道歉了事或打迷糊戰，是說不通的，且認罪與否仍得由法官依事實做判斷。

陳一方面說對檢方所有起訴罪名及犯罪事實「我承認並認罪」，當法官逐條詢問，他卻又否認部分罪名，改口這件並非他自導自演，確有其事，甚至指控對方偽造其筆跡，並未涉詐欺或恐嚇取財。

然而，本案緣起於福建連江地檢署主任檢察官受理42歲陳姓男子和33歲同姓女友今年7月提出的告訴狀時，發覺有冒名申告及誣告情事，進一步查出2人還以相同手法，向全台各地19個地檢署冒名申告。案經向高檢署陳報後舉行專案會議，協調各地檢署調查相關案件，協助分配各地檢署訊問轄區內被冒名申告的被害人後，再彙整資料給南檢參考。

檢方起訴，陳姓情侶於2023年、2024年間，以偽造借據、偽造契約及提出自導自演偽造通訊軟體對話紀錄等文件，向民事法院聲請支付命令共46件，另以冒用他人名義偽造不實告訴狀方式，向全國各地檢署提告詐欺、妨害自由或妨害性自主等罪共146案，導致共378人次遭誣告。