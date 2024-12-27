「檢舉達人」挨罵提告 檢察官法官也不挺

杜姓婦人當「檢舉達人」，拍攝高雄某機車行門口違規停車的機車，遭機車行老闆陳姓男子大罵，攔阻她拍照。杜婦控告陳姓老闆公然侮辱，不但檢方不起訴，另打民事官司求償8萬元，法官也判她敗訴。

判決指出，2022年3月7日，杜姓婦人在高雄市三民區某二手機車行外，拍攝違規停車，機車行陳姓老闆出門叫罵「蕭查某」、「屎尿」、「這裡是不能停是不是？那邊大家都在停，你怎麼不去檢舉？」，攔阻杜婦拍照。

杜婦拿手機錄影採證後，控告陳姓老闆公然侮辱，但高雄地檢署檢察官認為，蒐證內容罪證不足，未起訴陳姓老闆，杜婦另打民事官司，自訴陳侵害她的名譽權，求償8萬元。