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宜蘭收容所科員私下替收容人帶錢收回扣 遭判3年2月

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

移民署宜蘭收容所退休科員涂姓男子，在收容所任職期間，私下替收容人挾帶超過規定的現金，並和部分收容人商議，收取200元到300元的「手續費」；宜蘭地院日前宣判，涂男犯貪汙治罪條例收賄、圖利等罪，應執行有期徒刑3年2月，褫奪公權4年。

內政部對外籍收容人在所內持有現金有嚴格規定，親友交付財物要先登記核准，收容人僅能保留1000元，且必須在代保管財物袋存放至少1萬元，如果沒有繳交機票、罰鍰等費用，更須存放至少2萬元；部分收容人想要跳過規定，嘗試求助所內科員。

涂男2020年3月到2024年3月間，擔任宜蘭收容所科員，負責管理收容人、安全檢查、戒護遣送等勤務；2021年開始，部分收容人向涂請託，無力繳納機票與罰鍰費用，又不希望親友交付財物被存到代管財物袋，希望涂協助私下轉交現金。

涂男將電話號碼與郵局帳戶提供給收容人，收容人透過所內電話告知親友，由親友聯繫涂男並匯款至涂帳戶，涂提領出現金，再私下帶入所內交給收容人，每筆匯款酌收200元到300元手續費。涂男總共私下轉交4萬8900元、收取2700元手續費，也在沒有收取手續費的情況下，協助轉交38萬300元。

檢廉今年5月偵辦此案，搜索宜蘭收容所、涂男住處，帶回當時已經退休的涂男，偵訊後認為涂私下轉交現金已涉犯圖利罪，收取手續費更是涉犯收賄罪，聲押禁見獲准。涂男在偵訊中坦承罪行，繳回犯罪所得2700元。

法官審酌，涂男身為公務人員未能自持，紊亂收容所管理秩序，所為確實不該，考量其犯後態度等狀況，一審宣判涂男犯貪汙治罪條例收賄罪，處有期徒刑2年8月、褫奪公權3年，又犯貪汙治罪條例圖利罪，處有期徒刑2年10月、褫奪公權4年，合併執行有期徒刑3年2月、褫奪公權4年，可上訴。

移民署宜蘭收容所退休職員涂姓男子替收容人夾帶現金，並收取手續費，犯收賄、圖利等罪。本報資料照
移民署宜蘭收容所退休職員涂姓男子替收容人夾帶現金，並收取手續費，犯收賄、圖利等罪。本報資料照
宜蘭地方法院一審判決，涂姓男子犯貪汙治罪條例收賄、圖利等罪，應執行有期徒刑3年2月，褫奪公權4年。本報資料照
宜蘭地方法院一審判決，涂姓男子犯貪汙治罪條例收賄、圖利等罪，應執行有期徒刑3年2月，褫奪公權4年。本報資料照

宜蘭 收賄 貪汙

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