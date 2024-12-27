涉88會館案「澎恰恰債主」林秉文真的跑了！新北地院今證實發布通緝
「百億賭王」林秉文因涉及88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，本月5日開庭失聯，合議庭發現林秉文已出境，新北地院當時表示，已發出拘票，但不會立即拘提。新北地院今天經合議庭評議後，認被告林秉文經傳喚未到，拘提無著，顯已逃匿，依法沒入具保人繳納保證金300萬元，並發布林秉文通緝令。
林秉文最知名事件就是為藝人澎恰恰還債2億元，但林因詐欺案，於前年11月2日命具保300萬元，且未諭知其他其他強制處分，如限制出境、出海，但2023年2月22日依涉犯詐欺取財、洗錢等罪嫌被提起公訴。林秉文本月5日沒有出庭，民眾黨立委黃國昌就在臉書質疑林涉入88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢案，研判他「跑了？」還痛批直至開庭結束，法官或檢察官都未採取任何強制處分或通緝。
新北地院今天證實，經合議庭評議後，認被告林秉文經傳喚未到，拘提無著，顯已逃匿，依法沒入具保人繳納保證金300萬元，並對被告林秉文發布通緝。
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