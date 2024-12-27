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台智光案陳重文疑施壓社會局 北市府：最快1月重新招標

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

台北市議員陳重文因利用職權施壓社會局施作公托監視器雲端系統，讓台智光辦理建置案，居中將相關設備採購發包給他成立公司，台北地院今天判決陳8年6月 褫奪公權6年，另判6月得易科罰金之刑。針對該案目前進度，社會局表示，此案將於明年1月重新招標，已發文請台智光拆除已建置設備，但雙方認知不一致，不排除走法律途徑。

據了解，社會局處理該招標案陳重文就相當關心進度，加上案件爆發後，許多議會都下達索資，有同仁透露，「壓力真的很大」，事件在風頭上時，幾乎天天加班處理，還要整理議員所需資料，決策過程也很怕任一環節出問題，如今判決出爐後算鬆一口氣，也希望後續招標作業能夠順利。

局長姚淑文表示，當時有涉及不法時，與台智光並沒有簽約，就已經暫停相關作業，目前已經重新整理招標文件，由工務局發包中心辦理招標，順利的話1月初能夠啟動發包，招標出去後系統會重新建置，為盡速啟用，給予孩童更加安全環境，會與廠商溝通，介質系統建置採階段性啟用。

姚淑文說，該合約是因先前陸續發生托嬰中心監視影像保存不當影響兒保調查，研議從公托開始建置第二備援系統，目前公托監視器都有30天備援系統，每天要求檢查系統有無問題，基本上北市孩子托嬰服務，不會因此案有中斷。

姚淑文說，針對台智光以佈設監視器，先前已經發文要求拆除，但對方在合約認知上有落差，並未履行，市府若自行拆除恐有法律疑慮，目前僅先撤銷電源，未來也排除透過司法解決。

台北市議員陳重文因利用職權施壓社會局施作公托監視器雲端系統，讓台智光辦理建置案，居中將相關設備採購發包給他成立公司，今遭判刑。圖／聯合報系資料照
台北市議員陳重文因利用職權施壓社會局施作公托監視器雲端系統，讓台智光辦理建置案，居中將相關設備採購發包給他成立公司，今遭判刑。圖／聯合報系資料照

台智光 監視器 陳重文

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