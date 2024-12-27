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88會館案林秉文開庭未到 新北地院發布通緝

中央社／ 新北27日電

88會館地下匯兌案，第3方支付業者林秉文涉配合洗錢，開庭未到，新北地院今天發布通緝。聯合報系資料照片
88會館地下匯兌案，第3方支付業者林秉文涉配合洗錢，開庭未到，新北地院今天發布通緝。聯合報系資料照片

88會館地下匯兌案，第3方支付業者林秉文涉配合洗錢，5日開庭未到，新北地院發拘票但不立即拘提，要求林秉文26日務必到庭，不過昨天他仍未現身，新北地院今天發布通緝

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，檢警調查，林秉文在本案是第3方支付業者，涉嫌配合洗錢。台灣新北地方法院指出，2022年11月林秉文獲檢方以新台幣300萬元交保，未諭知限制出境、出海等其他強制處分。

新北地方法院表示，林秉文去年2次準備程序均到庭，今年10月1次庭期因颱風取消，後來辯護人以衝庭為由聲請改期，合議庭11月17日以證人身分傳喚林秉文到庭，辯護人以身體因素幫他請假。

新北地院說，12月5日合議庭以被告身分傳喚林秉文，但林秉文未到，辯護人稱林秉文尚未入境，庭後合議庭發現林秉文已出境。新北地院說，已發出拘票，但不會立即拘提，要求林秉文在下次庭期12月26日務必到庭。

林秉文26日仍未到庭，新北地院表示，林秉文經傳喚未到，拘提無著，顯已逃匿，依法沒入具保人繳納保證金新台幣300萬元，並對林秉文發布通緝。

新北 林秉文 通緝

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