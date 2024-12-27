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台中男提供帳戶供詐團使用 被判賠被害人1785萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台中市張姓男子提供4個帳戶給不詳男子，淪為詐騙匯款帳戶，林姓婦女不甘被騙損失，提告請求賠償1785萬元並擔供擔保聲請宣告假執行。彰化地方法院偵結，依涉犯防制洗錢法判處張男有期徒刑6月，賠償林婦1785萬元。可上訴。

判決書指出，林婦去年6月接到詐騙電話，指稱她涉嫌刑案必須匯款以配合調查，林婦同年7月至8月總共匯款22次達1785萬元始發覺受騙，警方受理報案抽絲剝繭查出張男提供4個帳戶，林婦匯款就透過4層匯款製造金流斷點。

林婦提告，指控張男為詐欺共犯，有其他共犯向她施詐，害她匯款到張男設在華南銀行的帳戶，張男詐欺行為已經彰化地檢署提起公訴，爰請求張男應賠償原告財產損失，並聲明張男應給付1785萬元及相關利息，及願提供擔保，聲請請准予宣告假執行。

張男坦承把4個金融帳戶存摺、提款卡、密碼交付他人，但矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行，辯稱只是要辦貸款，不詳男子「Yi」是以前台北工作的同事，說要將帳戶金流美化，林婦請償金額他賠不起。

彰化地院認為，張男35歲，可預見金融帳戶資料交予他人，將可能落入犯罪員之手進而成為犯罪工具，猶仍將交付他人，自已彰顯具有「縱成為詐欺取財工具、洗錢工具亦與本意無違」的心態，因此認定張男在主觀上顯具有幫助詐欺取財、幫助洗錢的不確定故意甚明，依法判處張男有期徒刑6月，得易科罰金，刑事附帶民事損失賠償林婦1785萬元。

彰化地方法院認張男在主觀上具有幫助詐欺取財、幫助洗錢的不確定故意，判處有期徒刑6月，應賠償1785萬元給被害人。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院認張男在主觀上具有幫助詐欺取財、幫助洗錢的不確定故意，判處有期徒刑6月，應賠償1785萬元給被害人。記者簡慧珍／攝影

彰化 洗錢 詐欺

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