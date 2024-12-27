聽新聞
0:00 / 0:00
台中男提供帳戶供詐團使用 被判賠被害人1785萬元
台中市張姓男子提供4個帳戶給不詳男子，淪為詐騙匯款帳戶，林姓婦女不甘被騙損失，提告請求賠償1785萬元並擔供擔保聲請宣告假執行。彰化地方法院偵結，依涉犯防制洗錢法判處張男有期徒刑6月，賠償林婦1785萬元。可上訴。
判決書指出，林婦去年6月接到詐騙電話，指稱她涉嫌刑案必須匯款以配合調查，林婦同年7月至8月總共匯款22次達1785萬元始發覺受騙，警方受理報案抽絲剝繭查出張男提供4個帳戶，林婦匯款就透過4層匯款製造金流斷點。
林婦提告，指控張男為詐欺共犯，有其他共犯向她施詐，害她匯款到張男設在華南銀行的帳戶，張男詐欺行為已經彰化地檢署提起公訴，爰請求張男應賠償原告財產損失，並聲明張男應給付1785萬元及相關利息，及願提供擔保，聲請請准予宣告假執行。
張男坦承把4個金融帳戶存摺、提款卡、密碼交付他人，但矢口否認有何幫助詐欺取財及幫助洗錢犯行，辯稱只是要辦貸款，不詳男子「Yi」是以前台北工作的同事，說要將帳戶金流美化，林婦請償金額他賠不起。
彰化地院認為，張男35歲，可預見金融帳戶資料交予他人，將可能落入犯罪員之手進而成為犯罪工具，猶仍將交付他人，自已彰顯具有「縱成為詐欺取財工具、洗錢工具亦與本意無違」的心態，因此認定張男在主觀上顯具有幫助詐欺取財、幫助洗錢的不確定故意甚明，依法判處張男有期徒刑6月，得易科罰金，刑事附帶民事損失賠償林婦1785萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言