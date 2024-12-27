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逃逸越南女移工產子卻「打到死」 判10年半驅逐出境定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

越南籍鄭姓女子女子生小孩後，只要小孩哭鬧就毆打管教，曾持續4至8小時以上、至2天未餵食，嬰兒被打到頭部、眼睛腫脹，中樞神經衰竭死亡。最高法院依對兒童犯傷害致人於死罪判鄭婦10年6月徒刑，執行完畢後驅逐出境確定。

鄭姓女子以輪調式建教專班名義來台就讀高中職後，又經申請東南科技大學產學攜手合作專班，但未註冊退學而逾期非法居留我國，期間與一名越南籍男子交往，並生下兒子。她2022年2月間帶著兒子和擅離受雇場所的越南籍勞工在租屋處同居。

2022年間，鄭女因重壓兒子而弄到肋骨骨折，且沒讓他就醫；後來又傷害兒子的前額顱骨，因骨折而使雙眼、臉部瘀青。之後，她再用毆打兒子的頭部，結果小孩顱骨骨折。

小孩身體因多處受傷又未就醫，又長時間沒被餵食，同年4月1日晚上鄭女發現兒子手腳冰冷，卻還不送醫，幼童因無明顯活動反應，才在同日下午10點33分將他帶到林口長庚紀念醫院。

到院前，小孩已沒了呼吸、心跳，同日深夜11點3分宣告死亡。桃園市警龜山分局請檢察官相驗，桃園地檢署偵結後起訴鄭女。

鄭女否認凌虐、或傷害兒子，說「沒有打小孩」，是疏忽未照顧好，僅承認過失致死。

法務部法醫研究所解剖，鑑定認為男童的頭部、身軀有多處挫傷，包括舊肋骨骨折併成骨痂於雙側左側肋椎關節旁，有胸部槤枷式骨折，右側4-7肋骨側面也有舊骨折的骨痂及新舊出血。顱骨複雜性骨折併顱內大腦實質挫傷性出血、蜘蛛網膜下腔出血，併發肺炎，最後因中樞神經衰竭死亡。

台灣高等法院審酌鄭女為兒子的主要照顧者，卻讓兒子嚴重受傷，友人勸她也不為所動，根本是在摧殘小孩，判她10年6月徒刑。案經上訴，最高法院駁回定讞。

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越南籍鄭姓女子女子生小孩後，只要小孩哭鬧就毆打管教，曾持續4至8小時以上、至2天未餵食，嬰兒被打到頭部、眼睛腫脹，中樞神經衰竭死亡。最高法院依對兒童犯傷害致人於死罪判鄭婦10年6月徒刑，執行完畢後驅逐出境確定。示意圖／聯合報系資料照片
越南籍鄭姓女子女子生小孩後，只要小孩哭鬧就毆打管教，曾持續4至8小時以上、至2天未餵食，嬰兒被打到頭部、眼睛腫脹，中樞神經衰竭死亡。最高法院依對兒童犯傷害致人於死罪判鄭婦10年6月徒刑，執行完畢後驅逐出境確定。示意圖／聯合報系資料照片

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