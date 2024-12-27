台中25歲女騎士酒駕才1分鐘 撞死斑馬線上闖紅燈行人

台中25歲林姓女子7月19日凌晨在酒吧喝威士忌，清晨5點多騎車上路不到1分鐘，就在距離100多公尺外路口車禍，林疑似完全未注意吳姓男子闖紅燈走斑馬線，當場撞上，釀吳頭部重創隔天不治；檢方依酒駕致死罪嫌起訴她，依法將由國民法官審理。

檢警調查，林女今年7月19日凌晨2點多，在中區光復路一間酒吧內喝威士忌，她明知酒後注意力下降，也沒有等酒精完全消退就打算騎車回家。

結果林女清晨5點多騎機車上路不到1分鐘，在距離酒吧僅僅約140公尺的光復路、平等街口，見綠燈直行完全沒有注意前方有闖紅燈走行人穿越道的吳姓男子。

結果林女直接撞上，導致吳男頭部外傷、顱腦損傷，緊急送對面的澄清醫院搶救接受腦部手術，但仍在隔天下午因中樞神經衰竭死亡。

轄區警方獲報時，當下對林女施以呼氣酒測達每公升0.28毫克已經超標，依公共危險罪嫌移送。

檢方根據路口監視器、林女自白及酒測值，還有吳男相驗證明等，認為林犯嫌明確，偵結依酒駕致死罪嫌起訴她，依法應由台中地院國民法庭審理。

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