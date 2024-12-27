天坑案涉貪！楊文科今再被法院傳喚 將出庭應訊

新竹 縣長 楊文科 捲入竹北 天坑 案涉貪疑雲，上個月首度出庭應訊時，大吐苦水喊冤不解為何遭檢方起訴「深感委屈、百思莫解」，傳新竹地院法官今天下午再次傳喚他出庭，同時也傳喚同樣因涉嫌圖利遭起訴的新竹縣府工務處前處長 江良淵 ，要求其補充財產來源證據。

上月6日楊文科首度出庭天坑涉貪案，在法庭上他直接向法官喊冤，提到自己與新竹縣府在「豐采520」路面塌陷後，便要求工務處妥善處理、勒令建案停工，且主動將案件送地檢署偵辦，沒想到竟然自己最後被列為被告，令他「深感委屈」。

楊文科在法庭上也強調自己「身為一縣之長」的角色，否認涉嫌貪汙圖利。法官在楊文科第一次出庭時，也並未特別要求其需補充其他證據，不過相對江良淵在庭上辯稱自己擔任公務員以來，與妻子共賺超過6000萬元，以此合理化家中被檢調搜出的不明來源千萬元現鈔，法官暫不採信，要求他補充書面證據。

新竹地院法官今天再度傳喚楊文科與江良淵，預料楊文科仍會堅持不認罪，江良淵則必須交代、向法官解釋家中被搜出的現鈔究竟來源、用途為何。檢察官也將提出新事證，指控楊文科與江良淵過去私下與建商往來，以及是否涉及違法讓建商復工。

楊文科因被檢方指控涉嫌在「豐采520」天坑案中圖利豐邑機構，連同工務處前處長江良淵、豐邑董事長劉樹居等在內共12人被列為被告，分別依違反復工圖利、偽造文書、教唆偽證、偽證等罪起訴，還遭檢方提及涉及不法所得2.5億元，建請法院從重量刑。