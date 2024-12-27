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淡水違法茶室罰不怕！新北市府祭出最終大絕招

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

新北市公共安全聯合稽查小組近日在淡水區長興街，查獲業者在住宅區內非法經營陪侍茶室與視聽歌唱場所，三年間遭裁罰累計金額高達96萬餘元，仍執意違法經營，近日對此強硬斷水斷電，終結違法營業行為。

茶室文化在台曾經風靡一時，不過隨著時代的演變逐漸式微，卻仍有部分業者仍以「陪侍茶室」的形式搭配卡拉OK，在住宅區內繼續營業，造成出入複雜、夜晚噪音擾民的現象，嚴重影響居民的安全與生活品質。

此次查獲違規業者非法經營陪侍茶室與視聽歌唱場所，不僅未依法完成商業登記，也屢次更換負責人企圖規避罰則，三年間遭裁罰累計金額高達96萬餘元，仍執意違法經營。

此次，新北市府依據《都市計畫法》第79條，除了重罰罰款，更進一步採取斷水斷電措施，遏止不法。

新北市政府城鄉發展局局長黃國峰表示，住宅區禁止經營八大行業，違法者不僅面臨高額罰款，更可能喪失基本營運條件。他呼籲業者在選擇營業地址時務必確認土地使用分區，合法經營，並提醒土地或建物所有權人善盡管理責任，共同維護區域秩序。

據統計，近6年來新北市公共安全聯合稽查小組已對26處違規場所實施斷水斷電，其中包含23處視聽歌唱場所及3處妨害風化的案件。

藏匿於住宅區的違法經營酒家業(陪侍茶室)及視聽歌唱業。新北城鄉局提供
藏匿於住宅區的違法經營酒家業(陪侍茶室)及視聽歌唱業。新北城鄉局提供

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