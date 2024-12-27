積欠22萬罰單沒繳！新竹男車停智慧停車格遭查封拍賣

新竹市某市民積欠22萬多交通罰單未繳，又滯欠使用牌照稅，遭執行署新竹分署強制執行，名下一輛2013年出廠的轎車停在智慧停車格時遭通報，執行署立即到場查封拍賣。新竹分署表示，該車於明年1月7日競標，當日也將推出多筆不動產物件拍賣。

行政執行署新竹分署將於明年1月7日舉行「123聯合拍賣會」，有位於新竹市大庄段、新竹縣芎林鄉、湖口鄉、關西鎮、苗栗縣銅鑼鄉及大湖鄉的土地，許多均為第2至4次拍賣，價格相當實惠。

行政執行署新竹分署表示，其中位於苗栗縣銅鑼鄉的土地，因義務人滯欠多筆道路交通管理處罰條例的罰鍰未繳而遭拍賣；另位於新竹縣關西鎮的土地，其義務人因酒駕遭裁罰，滯欠罰鍰55萬餘元不繳，因而遭到拍賣。

動產部分，當天上午11時，將於新竹市警察局公有拖吊場拍賣一輛2013年出廠，排氣量1798毫升的裕隆SENTRA，本次為再行拍賣。該車所有人因違反道路交通管理處罰條例遭監理站裁罰，累計22萬餘元的罰單未繳，又滯欠使用牌照稅，因而遭移送新竹分署執行，新竹分署藉由路邊停車格智慧通報機制查獲該部車輛，並為查封。

行政執行署新竹分署強調，為維護道路交通安全，守護用路人生命財產，針對酒駕及交通罰鍰案件將持續強力執行，民眾可至新竹分署官網「拍賣公告」專區，了解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。這次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。