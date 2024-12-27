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網路汙衊前女友與高雄警員有一腿還潑麵包蟲 下場曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市王姓男子和蕭姓前女友分手後，心生嫌隙，在網路貼文汙衊蕭女和仁武警分局已婚員警有一腿，傳訊要讓蕭在高雄紅透透，並到其住處潑麵包蟲等穢物，散發印有蕭女母女照片、誣指蕭愛搞婚外情的傳單，案經橋頭地院審結，依散布文字誹謗罪，處王拘役50日。

橋頭地院判決書指出，王姓男子和蕭姓女子為前男女朋友關係，分手後因有嫌隙，王男先於2021年10月3日深夜至蕭女住處散發印有蕭女母女照片的傳單，傳單上寫有蕭女「愛偷吃、愛搞婚外情，出來詐騙的」等內容。

10月12日深夜，王男另以臉書匿名帳號在網路社團貼文誣指蕭女「同時有3段感情」、「跟仁武分局已婚內勤警員有一腿」、「常和補習班的家長喝酒」、「還把我女兒踩在地上打」等足以毀損蕭女名譽的文字，文中指稱會對蕭女潑艘水、大便蟲。

王男當晚發完網路貼文後，隨即以LINE傳送語音訊息恐嚇蕭女「要讓你高雄南到北紅透透」、「要輸贏都奉陪」、「要讓你紅到不行，走投無路」等恐嚇字眼。

當晚，王男傳完訊息後，隨即到蕭女位於岡山區住處，朝騎樓潑灑蛋殼、檳榔渣、檳榔汁、豆芽菜及麵包蟲等穢物。蕭女發現後，因心生畏懼報警。

案經橋頭地檢署依恐嚇、散布文字誹謗罪提起公訴，案經橋頭地院12月20日審結，法官認為王男不思以理性方式解決糾紛，竟任意以通訊軟體公開貼文、傳送恫嚇語音訊息、潑灑穢物等方式，毀損蕭女名譽、使其心生畏懼，顯見其法治觀念薄弱，所為實不足取。

法官審酌王犯犯僅坦承部分犯行，迄今仍未與蕭女達成和解並賠償，依散布文字誹謗罪，處王拘役50日，得易科罰金；另散發傳單部分，因王否認，加上警方提供的監視器影像模糊，且檢察官未能充分敘明如何認定王男為散布傳單資料之人，舉證尚有未足，此部分諭知無罪；全案可上訴。

高雄市王姓男子與蕭姓前女友分手後，心生嫌隙，在網路汙衊前女友與高雄警員有一腿，還到住處潑麵包蟲等穢物恐嚇，遭法院判處拘役50日。（示意圖）圖／Ingimage
高雄市王姓男子與蕭姓前女友分手後，心生嫌隙，在網路汙衊前女友與高雄警員有一腿，還到住處潑麵包蟲等穢物恐嚇，遭法院判處拘役50日。（示意圖）圖／Ingimage

恐嚇 網路 語音

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