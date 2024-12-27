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酒駕撞死人拒讓國民法官審 法院同意：不讓家屬痛苦被攤開

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中70多歲陳姓老翁酒駕撞死騎腳踏車的王姓男子，他拒讓國民法官審理，除承諾不再碰酒精，盼由一般庭速審速結讓雙方回歸正常生活；法院考量，王的子女表示不想讓痛苦攤在國民法官、公眾領域審視，裁定轉軌後由一般庭依酒駕致死罪判陳2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，陳翁2023年8月3日在清水區朋友家喝完酒開車回家，行經中正路、光華路未注意騎腳踏車的王姓男子， 當長追撞對方釀王男人車倒地，頭部重創急救3天仍不治。陳翁當下經呼氣酒測值達每公升0.54毫克，被依公共危險罪送辦。

全案原應由台中地院國民法庭審理，陳翁聲請不行國民參審程序，主張自己已和王男其中1個兒子和解、賠償，犯後愧疚成疾，承諾絕不再碰酒精，他年逾七旬也不再開車，也和被害家屬溝通盼不行國民參審以免造成二次傷害，希望由一般庭速審速結，讓雙方回歸正常生活。

台中地院認為，本案沒有重大爭議，國民參審應優先考量被害家屬意見，而王的子女表示上班難請假，無暇進行漫長訴訟程序，不希望行國民參審，另檢察官也無意見。法院認為，家屬不想讓痛苦攤開於國民法官或公眾領域審視，裁定不行國民參審。

中院轉軌由一般庭審理時，陳翁坦承不諱，有行車記錄器、道路調查等證據可佐；法院以陳翁犯後向警方坦承肇事，符合自首予以減刑，但造成被害家屬痛失至親，陳的行為不足同情，不再依刑法第59條減刑。

法院審酌，陳翁犯後坦承，一再透過親友轉達自己願彌補、賠償的心意，但王的3名子女聽聞陳先前已有多次酒駕肇事行徑，不願再姑息，盼藉此防範陳再酒駕，荼毒其他無辜民眾，沒有和陳調解，僅其中1名兒子和陳翁和解。

法院審理後依酒駕致死罪判陳翁2年，緩刑5年，應向公庫支付30萬元，向公益團體提供100小時勞務，接受法治教育3場，交付保護管束。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
圖為酒駕示意圖。圖/ingimage
圖為酒駕示意圖。圖/ingimage

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民法官 子女 酒駕

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