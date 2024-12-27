台智光採購案陳重文涉施壓社會局 圖利罪判8年6月

台北市議員陳重文被控成立立錡雲端公司施壓台北市社會局、台智光在公托中心監視器系統雲端建置案向立錡採購圖利個人321萬元，依貪汙罪起訴。台北地院今宣判，陳依圖利等罪判刑8年6月，褫奪公權6年，另判得易科罰金的有期徒刑1年。

陳重文的妻子白惠萍判刑1年，得易科罰金，緩刑1年，另有圖利罪共犯、相關內線交易罪被告共5人也分別宣判。本案可上訴

法院開庭時，陳重文的律師團辯稱，圖利罪要有相當因果關係，陳重文僅是加以監督及落實政策；律師稱，陳沒有為自己謀利的行為，且圖利沒有處罰未遂犯，與圖利罪結果犯的構成要件不符。

律師說，陳重文是依法行使職權，沒有施壓、沒有恐嚇社會局人員，陳也沒有發生財產上經濟價值的增加，不符合最高法院判決意旨。

公訴檢察官說，陳重文今年遭搜索時竟稱因為「監督警察局太認真，被報復，司法迫害，政治追殺」，陳自稱遭偵辦都因司法迫害、政治追殺，但從審理可知，貪汙案是民意代表轉包公共工程謀私利，跟政治有什麼關係？顯然只想脫罪。

起訴書指出，台北市政府與台智光於2011年簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」BOT案合約，由台智光負責建置光纖網路並享有25年經營權。

陳重文與康立錡2023年5月成立立錡公司，康擔任負責人，陳在幕後操控。2023年4月至6月陳重文利用議員索資、質詢或施壓方式，干涉社會局公托中心監視器系統雲端建置案，社會局於是請台智光辦理。

陳重文、康立錡迫使台智光、社會局向立錡採購設備，2023年10月台智光與立錡簽約採購價金1081萬7520元，陳重文從中獲利321萬8480元；陳重文另成立立錡、國亨等公司驗資不實，2023年5月、12月還指示白惠萍侵占國亨款項90萬4150元、441萬元。